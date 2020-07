El ex "campeón-campeón" de UFC Daniel Cormier no sabe si Khabib Nurmagomedov regresará al octágono. Khabib es el actual campeón de peso ligero de UFC.

No ha competido desde septiembre de 2019. Nurmagomedov quería regresar en julio después de no poder enfrentar a Tony Ferguson luego de que el UFC pasó a una pelea por el título interino. Justin Gaethje terminó derrotando a Ferguson, pero la pelea con Khabib no está sucediendo este mes. Eso es porque el padre de Nurmagomedov, Abdulmanap, falleció.

Daniel Cormier no está seguro del futuro de Khabib tras el fallecimiento de su padre

Cormier y Khabib son compañeros de equipo en la American Kickboxing Academy. "DC" habló con Ariel Helwani de ESPN y admitió que no ve a Khabib peleando en 2020, a pesar de la insistencia del gerente Ali Abdelaziz de que "The Eagle" peleará con Justin Gaethje antes de que 2020 llegue a su fin.

"No creo que esté peleando este año, sinceramente. Y va a tomar mucha fuerza de un hombre muy fuerte para que Khabib regrese al octágono, creo".

Daniel Cormier continuó diciendo que el padre de Khabib significaba el mundo para él e incluso si "The Eagle" regresa, no está seguro de cuánto tiempo se quedará.

"Solo sé lo que Abdulmanap significó para él, sé que este fue su viaje juntos. Espero que pelee, pero no lo sé. Como dije, tendrá que reunir mucha fuerza para que una persona ya fuerte salga y lo haga. Y si lo hace, no sé cuánto tiempo estará allí".

El presidente de UFC, Dana White, dijo que está dejando solo a Khabib mientras llora la pérdida de su padre. Si bien el jefe de UFC no ha descartado el plazo de septiembre para Nurmagomedov vs. Gaethje, no está apurando las cosas. El plan inicial informado era que ese enfrentamiento tuviera lugar en UFC 253, pero obviamente las cosas están en el aire.