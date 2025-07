Daniel Cormier responde a la inseguridad de Jon Jones

Daniel Cormier está aclarando el asunto con respecto a Jon Jones. Durante un segmento del UFC 318 Weigh-In Show, se le preguntó a Cormier dónde le gustaría pelear con su «enemigo» si pudiera, y el ex campeón de dos divisiones dijo que le gustaría hacerlo en su casa porque «quiero tener la capacidad de matarlo».

Jones, en un par de tuits eliminados, respondió diciendo que había «enterrado» a Cormier en el octágono dos veces, que tenía una «mansión» en la cabeza de Cormier y que las «palizas» que Jones le dio a Cormier en sus dos peleas fueron las «cosas más dolorosas que sucedieron» en la vida de su rival.

Cormier dijo que nunca mencionó el nombre de Jones, por lo que no entiende por qué Jones respondió de la manera en que lo hizo.

“Obviamente, cuando tratas con alguien así, se enfurece de inmediato. [Jones tuiteó su respuesta], no es cierto. Nunca dije que quisiera matarlo en mi casa…

Últimamente, muchos comportamientos hacen que mucha gente se ría de él, pero no con él. [Jones vuelve a tuitear sobre mí], hay mucho que analizar. Primero, mi trabajo consiste en hablar de los temas más importantes del deporte. Así que no puedo omitir eso al hablar de Jon Jones debido a nuestra historia. No, de hecho, debido a nuestra historia, la gente quiere mi opinión sobre lo que está pasando con Jon Jones más que nadie. Así que doy mi opinión como parte de mi trabajo.

No puedo dejar que nadie me diga que a estas alturas de mi vida no hay nada que podamos hacer. Ya no lucharemos. No hay nada que podamos hacer.