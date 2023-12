Daniel Cormier: «Nadie ha hecho más con menos que Colby Covington»

Daniel Cormier cree que Colby Covington ha superado sus logros en su carrera de MMA. Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) desafía al campeón de peso welter Leon Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) en el evento principal de UFC 296 el 16 de diciembre en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Cormier, ex campeón de dos divisiones de UFC y miembro del Salón de la Fama de UFC, no ve ningún atributo especial específico en el ex campeón interino Covington, razón por la cual está sorprendido por el éxito que ha podido tener.

«Creo que, para todos los que vemos en este hermoso deporte al que tenemos el honor de convocar, nadie ha hecho más con menos que Colby Covington. No es el más grande, no es el más rápido, no es el más fuerte. Pero él gana. Con esas habilidades, se ha convertido en dos veces All-American de la NCAA, ha sido campeón interino de UFC, ha peleado por el cinturón dos veces y está peleando por el cinturón en otra ocasión.

“Pero nada sobre Colby salta de la página. Es carne y patatas. Tanta carne y patatas como sea posible. Volumen y cardio, pero todo eso viene con trabajo duro. No va a saltar más alto que nadie, no va a correr más rápido que nadie. Pero con sus habilidades, lo ha logrado. Eso es una locura. Hemos visto a muchas personas así que no logran lo que Colby Covington logró”.

UFC 296 marca la tercera oportunidad de Covington de reclamar el oro de las 170 libras. Covington se quedó corto ante Kamaru Usman dos veces en peleas por el título: una derrota tardía por detención en UFC 245 en diciembre de 2019 y una derrota por decisión cerrada en UFC 268 en noviembre de 2021.