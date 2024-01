Dan Hooker hace campaña para ser el reserva de Conor McGregor contra Michael Chandler.

Se espera que McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) se enfrente a Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) el 29 de junio como colofón a la Semana Internacional de la Lucha. Hooker (22-12 MMA, 12-8 UFC) recibió a Chandler en el octágono en enero de 2020, pero fue detenido por TKO en la primera ronda en UFC 257.

«The Hangman» nunca ha sido uno para elegir oponentes, pero le encantaría si pudiera competir en la misma tarjeta que McGregor vs. Chandler para que pudiera servir como respaldo.

«Obviamente puedes jugar a la ruleta», dijo Hooker a The Mac Life. «Tienes la oportunidad de tomar la apuesta, la apuesta exacta que me gustaría tomar, que es ser el respaldo para esa pelea. Obviamente pelear, no me importa quién, de arriba a abajo.

«Quien esté libre, pero sí, en esa tarjeta y quien se lesione, esa es como mi pelea perfecta. Ya sea una revancha con Chandler, que obviamente es una pelea por la que moriría, o la pelea de McGregor. Todo el mundo sabe por qué quieres tener esa pelea«.

En su salida más reciente, Hooker superó a Jalin Turner en una guerra de Pelea de la Noche en UFC 290 en julio. Se rompió el brazo en el entrenamiento sólo 11 días antes de su UFC en ESPN 52 enfrentamiento contra Bobby Green, que requirió cirugía.

Hooker dijo que podría pelear ya en mayo, pero prefiere esperar hasta el 29 de junio.

«Estaría listo para pelear probablemente en mayo o principios de junio», continuó Hooker. «Pero estaría dispuesto a esperar hasta finales de junio porque estás jugando ese partido en el que puedes intervenir. No me importa ninguno de los dos»

«No tengo ninguna venganza personal contra Chandler, eso es lo que es. Me venció limpiamente. No tengo reparos en eso, así es el deporte. Conor, que es una tarjeta de lucha fresco para ser parte de. He sido parte de una tarjeta de McGregor antes «.