La reacción de Damian Priest al coronarse en WrestleMania XL

En una noche el Campeonato Mundial Peso Completo de WWE pasó de un segundo plano a generar interés.

Nos referimos claro a lo que pasó en WrestleMania XL.

Luego de diezmar a Seth Rollins, Drew McIntyre se coronó como Campeón Mundial de Peso Completo. La dicha le duró 5 minutos, porque luego de un intercambio de golpes con CM Punk, quedó servido en bandeja de plata para que Damian Priest canjeara su maletín Money in The Bank.

Aquí fue cuando Priest conquistó la correa.

Ahora el destino del cinturón se volvió un atractivo en la programación de la WWE.

► La reacción en caliente de Damian Priest al coronarse en WrestleMania XL

WWE publicó un vídeoblog en su canal de YouTube protagonizado por Priest, En el vlog nos dejan ver detrás de cámaras cómo Priest se prepara para canjear, canjea y luego la reacción tras bambalinas.

Incluye cameos como el de CM Punk.

Aquí él reaccionó en caliente sobre su coronación.

«La multitud, Filadelfia, fue una de las cosas más especiales que he hecho en mi vida, la forma en que gritaron, sentí esa energía literalmente bombeada por mis venas. Así que un agradecimiento especial y gracias a esa multitud porque hicieron este momento extra especial y estoy eternamente agradecido.

«Cada sacrificio, cada pequeño detalle, todo lo malo que vino con este viaje, lo haría todo de nuevo, valió 100% la pena. Este momento, sabía que sería especial. Todavía no puedo expresar con palabras cómo se siente esto, superó mis expectativas de lo que significa ser el hombre, ser un campeón aquí. Humilde».

Obviamente, no podía irse sin decir nada de The Judgment Day.

«Mi familia de The Judgment Day me ha apoyado durante todo este tiempo. Desde el momento en que gané ese maletín, incluso antes, han estado conmigo, creyendo en mí y empujándome para asegurarse de que no perdiera de vista el objetivo. No puedo agradecerles lo suficiente. No sé dónde estaría sin ellos, pero sé que los tengo y los quiero mucho».

Priest está listo para defender su título contra «Main Event» Jey Uso después de que Uso ganara una fatal-four way en Raw para convertirse en el retador número uno.