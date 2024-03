D-Von Dudley: «The Dudley Boyz fueron estelaristas en WWE»

En la más reciente edición del programa de radio Busted Open Radio, el recordado D-Von Dudley habló acerca de The Dudley Boyz, el equipo que conformó junto a su buen amigo Bully Ray, con quien mantiene una buena amistad, pese a que en los últimos años, tuvieron un quiebre que los llevó a estar separados y sin contacto alguno.

► D-Von Dudley recuerda su gran éxito con Bully Ray en The Dudley Boyz

«Había equipos que no encabezaban los shows en WWE. Pero The Dudley Boyz, Edge y Christian, y The Hardy Boyz lo hicieron; fuimos estelaristas en Raw, SmackDown y en House Shows. Habíamos desarrollado esa química entre nosotros donde pudimos demostrar que podíamos llevar el estatus de evento principal en un programa, y lo logramos. Nunca hubo un equipo en WWE, corrígeme si me equivoco, ni siquiera creo que The Road Warriors lo hicieran, donde estaban encabezando, cerrando una función.

«Supe que algo bueno había conmigo y Bubba Ray Dudley (ahora Bully Ray) cuando encabezamos WWE SmackDown contra Dwayne «The Rock» Johnson y The Undertaker en un combate de mesas. Esa lucha tuvo lugar en el episodio del 14 de septiembre de 2000 del programa. Los Dudleys terminaron llevándose la victoria. Sentí que fue un momento enorme, especialmente durante ese período.

«Bubba Ray y yo no somos el mejor equipo de todos los tiempos, pero, en cambio, debo señalar que éramos el equipo más decorado de todos los tiempos».