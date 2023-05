Cris Cyborg vuelve a firmar con Bellator

El juego de espera ha terminado para la división de peso pluma femenino de Bellator. La campeona Cris Cyborg ha vuelto a firmar con la promoción en lo que Bellator llamó un «contrato exclusivo de múltiples peleas», y uno dijo en un comunicado de prensa que era un acuerdo «histórico». Los términos no fueron revelados.

Cyborg (26-2 MMA, 5-0 BMMA) peleó recientemente hace poco más de un año con una defensa del título por decisión unánime contra Arlene Blencowe en Bellator 279. Pero después de que terminó su contrato, decidió explorar la agencia libre. El proceso de meses de duración hizo que el presidente de Bellator, Scott Coker, preguntara regularmente por el estado de Cyborg, y continuamente dijo que tenía la esperanza de que ella volviera al redil .

“Después de recibir múltiples ofertas de varias promociones, estoy muy feliz de haber podido llegar a un acuerdo con Bellator y seguir siendo el rostro de su división de peso pluma femenil. Scott Coker es un promotor con el que he trabajado y al que respeto desde hace muchos años. Ha hecho mucho para promover las MMA femeninas y brindarnos una plataforma para mostrar nuestras habilidades.

“Al tomar esta decisión, era importante para mí firmar con la organización que sentía que tenía los nombres más importantes y el mejor talento en las 145 libras para desafiarme. No hay duda de que todos los mejores pesos pluma femeninos están firmados con Bellator y no puedo esperar para volver allí y defender mi cinturón”.

Después de cuatro victorias consecutivas por detención para comenzar su mandato en Bellator, todas en peleas por el título, en su revancha, Blencowe fue la primera mujer en llevar a Cyborg a la distancia en la promoción. Mientras exploraba la agencia libre, Cyborg se mantuvo ocupada con un par de combates de boxeo en el último trimestre del año y ganó ambos.

La noticia de su nuevo contrato puede ser una buena noticia para otras mujeres de peso pluma de Bellator que ahora al menos saben quién debería ser su objetivo. La ex retadora al título de peso gallo femenil de UFC, Sara McMann, recientemente hizo su debut en Bellator con una victoria sobre Blencowe y dijo que no creía que fuera justo que Cyborg retuviera la imagen del título.

McMann está en la mezcla, pero delante de ella en la fila y casi seguro que será la próxima prueba de Cyborg está la ex retadora al título de UFC Cat Zingano, quien viene de una victoria sobre Leah McCourt y tiene marca de 4-0 desde que llegó a Bellator desde el UFC Zingano es la contendiente No. 1 en las clasificaciones oficiales de Bellator, y McMann fue la No. 2 después de su victoria promocional en Hawái hace menos de dos semanas.

“No todos los días tienes la oportunidad de volver a contratar a la mejor artista marcial mixta femenil que jamás haya competido en el deporte, pero eso es exactamente lo que hemos hecho con Cris Cyborg. No hay atleta femenina que pueda igualar lo que Cris ha hecho dentro o fuera de la jaula, y mi parte favorita de Cris es su continua voluntad de enfrentarse a todos los interesados”.

Cyborg es la única peleadora en la historia que tiene títulos para Bellator, UFC, Invicta y Strikeforce. Estuvo invicta durante más de 13 años hasta que fue sorprendida por la campeona de peso gallo femenil de UFC, Amanda Nunes, quien subió de peso para intentar obtener un segundo título. Cyborg ganó una pelea más de UFC después de eso, luego se mudó a Bellator y ganó el cinturón en su pelea con la promoción.