Covington a Edwards: Lo agotaré y lo quebraré

Aunque todavía no es oficial, todo apunta a que Colby Covington será el próximo rival de Leon Edwards en el peso welter y parece convencido de que es sólo cuestión de tiempo que le arrebate el título a la estrella británica.

“Le gané de principio a fin”, predijo Covington en el podcast “Believe You Me” de Michael Bisping. “Le gané por todas partes. Soy mejor luchador, mejor golpeador, mejor jiu-jitsu. No puede aguantar mi cardio. Se ralentiza en las peleas. En los dos últimos asaltos, sale con fuerza y lanza 50-60 patadas, 50-60 puñetazos, pero su volumen cambia a medida que avanza el combate. Así que lo agotaré y lo quebraré. Acabaré con su voluntad. Él sabe lo que va a pasar: Le van a romper delante del mundo”.

Dicho esto, Edwards ahora ha sorprendido al mundo al vencer al campeón de larga data Kamaru Usman dos veces consecutivas, mientras que Covington salió segundo en dos ocasiones él mismo contra ‘The Nigerian Nightmare’ en 2019 y 2021.

Sin embargo, Covington sugiere que Usman parecía una sombra de lo que fue durante su derrota por decisión mayoritaria ante Edwards en la revancha, y salió decepcionado por cómo se desempeñó ‘Rocky’.

“Hizo su trabajo. No fue nada impresionante. No se separó de los demás. No parecía un campeón mundial. Muchos aficionados no sabían quién había ganado. Fue una pelea reñida. Lo que vi de Usman no es el mismo Usman con el que luché.

“Marty’ era un peleador completamente diferente cuando luché contra él hace un par de años. Parece que ya no tiene hambre. No entrena tan duro. Ahora pone todas esas excusas con las lesiones, así que quizá por eso estaba yo allí como peleador de reserva en primer lugar, porque no sabían si ‘Marty’ iba a aparecer“.