Couture detalla papel en negociaciones Ngannou–UFC

Francis Ngannou (17-3 MMA) se separó de UFC a principios de este año después de que las dos partes no pudieran llegar a un acuerdo sobre un nuevo contrato. Con su liberación, ‘The Predator’ fue despojado del título de peso completo.

Ahora que es agente libre, las posibilidades son infinitas para el peleador de 36 años. Fue durante una entrevista con ‘ MMA News ‘ que Randy Couture habló sobre la salida de Ngannou de la UFC diciendo:

“Hemos escuchado a algunos atletas en ese nivel, esos muchachos destacados, del tres al cinco por ciento superior del deporte, chismeando sobre el salario de los peleadores y la falta de transparencia, ciertamente con el UFC. Algo sobre lo que he estado hablando durante bastante tiempo con poco o ningún respaldo o cualquier otra persona que estuviera de acuerdo con mi postura… Francis se defendió. Obviamente, entrena en mi gimnasio, pero no tuve conversación con él. Ciertamente hablé con (el entrenador Eric Nicksick) sobre esta situación y cómo la vi”.

“Me alegro de que se mantuviera firme, creo que UFC intensificó la cantidad de dinero que estaban dispuestos a darle para volver a firmar un contrato, y creo que las otras cosas que Francis pidió no estaban fuera. de la pregunta Eran cosas razonables. Cosas que cualquier otro atleta en cualquier otro deporte de nuestra sociedad estaría consiguiendo. Pero, el hecho de que el UFC no estaba dispuesto a reunirse con él allí, lo dejaron caer…”.

“Espero que la PFL salte sobre Francis y lo firme, sería una gran adición a la división de peso completo. Pagaría por verlo a él y a Ante Delija, o a cualquiera de estos pesos completos ​​que tenemos en la PFL… Sé que también tiene algunas aspiraciones en el boxeo, ¿Tyson Fury es una buena idea? Creo que Francis realmente necesita ponerse de pie en el mundo del boxeo antes de enfrentarse a Tyson Fury…”.

En cuanto al papel que jugó Couture en las negociaciones, aclaró:

“No tuve ningún aporte allí aparte de las conversaciones que tuve con Eric. Él es el que está directamente relacionado con el entrenamiento de Francis y ciertamente ayuda a Francis en el aspecto técnico. Honestamente, no estoy seguro de quién dirige exactamente a Francis, y nunca hablé con su gerencia. Su gestión sería la gente que negociaría por él con Dana White y Zuffa…”.

“Cualquier aporte que tuve fue mi trato con Dana y la compañía en el pasado, que nunca fue directamente con Francis, solo con Eric. Así que ese es el alcance de la misma en lo que a mí respecta. Estaba feliz de que se defendiera a sí mismo y hiciera lo que sentía que tenía que hacer para obtener un trato justo y conseguir su parte en el mercado por lo que ha aportado al UFC”.