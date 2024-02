Cory Sandhagen está abierto a pelear con Umar Nurmagomedov

Cory Sandhagen está dispuesto a reprogramar su pelea contra Umar Nurmagomedov, pero bajo dos condiciones.

Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) fue reservado para enfrentar a Nurmagomedov en el evento principal de UFC en ESPN 50 en agosto pasado, pero en su lugar se enfrentó a Rob Font después de que Nurmagomedov se retirara debido a una lesión. Sandhagen dominó a Font , pero se rompió el tríceps en la Ronda 1.

Al principio, Sandhagen no estaba interesado en volver a pelear contra Nurmagomedov (16-0 MMA, 4-0 UFC). Explica que tras vencer a Font esperaba dar un paso adelante, no atrás.

“No fue necesariamente un no, sino más bien algo como: ‘Oye, dame algo de tiempo para pensar en ello’, porque siento que tal vez me sentirían un poco menospreciados en esa situación, solo porque sentí que Ahora había una pelea por delante de pelear contra él. Si estás emparejado para pelear con alguien y uno de ellos se retira, y luego ganas la pelea, en mi opinión, estás por delante, ¿verdad?

“Pero cuando hablé inicialmente con UFC y mencionaron eso, pensé, ‘Oye, solo dame un poco de tiempo para pensar y sentarme con eso’, porque si eso es lo que ustedes me están diciendo, ser el siguiente para el título, entonces absolutamente. Pero si esa no va a ser la situación, entonces las clasificaciones importan un poco, o al menos lo importan”.

Nurmagomedov enfrentó al kazajo Bekzat Almakhan (17-1 MMA, 0-0 UFC) el 2 de marzo en el UFC Apex en Las Vegas. Dado que el CEO de UFC, Dana White, dice que Merab Dvalishvili es ahora el contendiente número uno , Sandhagen considerará la pelea con Nurmagomedov si luce impresionante contra Almakhan.

«Mi posición con Umar ahora es que si obtiene una buena victoria el 2 de marzo, luce bien y lo hace increíble, y no me dan la oportunidad por el título a continuación, díganme a Umar y a mí en la Semana Internacional de la Lucha».

“Obviamente hay muchas cosas que deben haber sucedido antes de que eso suceda, pero todavía estoy abierto a Umar. Simplemente sentí que estaba una pelea por delante de él, y ahora que él tiene la oportunidad de no presentar ese caso, definitivamente estoy nuevamente abierto a ello”.