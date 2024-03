La situación contractual de Lance Archer con AEW

Lance Archer nunca ha terminado de enfocarse al cien por ciento en AEW pero tampoco ha dejado atrás nunca la compañía. Sin ir más lejos, en Revolution 2024, formó parte del All Star Scramble de Revolution 2024 que fue ganado por Wardlow, que consiguió una oportunidad por el Campeonato Mundial AEW.

► Lance Archer habla

Por ello tampoco se ha hablado nunca mucho sobre su situación en la compañía. Pero hoy entramos en su situación contractual de acuerdo a sus comentarios en WrestlePurists:

«Podría haber algunas renegociaciones bastante pronto, pero todo está bien por ahora.»

No entró en más detalles. Sí que lo hizo cuando le preguntaron acerca de si ha pensado en el retiro.

«No, no por ahora. Entiendo que el tiempo siempre gana. La canción dice ‘todos mueren’, y eso incluye a mí. Pero en lo que respecta a la lucha profesional, en este momento, me siento bendecido. Dios ha cuidado de mí, tengo muy buena salud y hasta ahora no he tenido problemas importantes de rodilla, excepto un problema de espalda en 2017 que se solucionó y del cual no he tenido problemas desde entonces. Las bendiciones físicas simplemente han continuado. Como cualquiera, tenemos hombres y mujeres de todas las edades que están lidiando con diferentes tipos de lesiones debido a que nuestro negocio es muy peligroso.

«Sí, los luchadores grandes a veces no duran mucho, pero si puedo mantener el estado físico actual y mi personaje sigue creciendo y se convierte en algo que la gente quiera ver, creo que la gente disfruta tanto viéndome salir de la cortina y golpear a alguien en el camino al ring como viéndome luchar. Entonces, si puedo ofrecerles un personaje y una personalidad, y el ‘Murderhawk Monster’ se vuelve más dinámico, entonces podría seguir haciéndolo por diez años más, ¿quién sabe? Tal vez 15, 20 años más.

«Sting está en sus 60 años y sigue fuerte. Pero, ¿quién sabe? Disfruto del negocio. Cuando llegue mi momento, espero que alguien me diga: ‘Oye, se nota que necesitas retirarte’. Cuando empiece a perder velocidad, espero que alguien sea lo suficientemente honesto conmigo como para decir: ‘Oye, estás perdiendo esa velocidad. Es hora de cambiar algo, o trabajar de otra manera en el negocio’. Pero por ahora, me siento bien. Me muevo bien y no tengo planes de frenar, y eso es algo que probablemente a muchos no les guste escuchar, porque son los que van a recibir una paliza«.