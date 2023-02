¿Conor McGregor será promotor de box? Hearn opina

Conor McGregor tendió la mano a Eddie Hearn a principios de este mes para ayudar a organizar la pelea de Katie Taylor en el lugar de sus sueños, Croke Park. ‘The Notorious’ se ofreció a pagar la factura para organizar una pelea en el estadio de los juegos gaélicos.

Hearn y McGregor se reunieron hace varios días en el pub del irlandés, The Black Forge Inn, para seguir hablando del asunto. Pero a pesar de que McGregor está dispuesto a ayudar al promotor de boxeo, no tiene ningún interés en entrar él mismo en el negocio.

Durante una reciente entrevista con iD Boxing, Hearn reveló que hay planes en marcha para los dos próximos combates de Taylor y que podría necesitar la ayuda del ex campeón de la UFC en septiembre:

“Parece probable que Taylor vs Serrano aterrice en el 3Arena, y luego haga una pelea en Croke Park en septiembre con el apoyo [de McGregor]”.

Cuando se le preguntó si Conor McGregor expresó alguna inquietud en convertirse en promotor de boxeo, Eddie Hearn dijo:

“En realidad no. Podría hacer lo que quisiera, tiene la Forged Irish Stout -de la que me tomé una pinta- de primera. The Apple Proper Twelve – top draw… Está haciendo el [Ultimate Fighter] UFC y el regreso con una pelea. Estoy deseando verle en el ring“.