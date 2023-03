Conor McGregor critica al “tonto” Justin Gaethje

Justin Gaethje consideraría alejarse de las MMA si Conor McGregor recibe una oportunidad por el título con una victoria en su pelea de regreso, y el ex campeón de dos divisiones de UFC no puede evitar reírse de la idea.

McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) regresará de una lesión más adelante este año para enfrentarse a Michael Chandler en una esperada pelea de peso welter. Con el nombre lucrativo de McGregor, una oportunidad por el título con una victoria no está fuera del ámbito de la posibilidad, especialmente con los luchadores que lo llaman constantemente. Si eso sucede, Gaethje (24-4 MMA, 7-4 UFC) estará muy decepcionado.

“¿Renunciaría si Conor ganara y le dieran una oportunidad por el título? Probablemente. Así de dolido estaría por las acciones de la empresa que represento. Pero eso está fuera de mi control. Realmente espero que eso no suceda.

“Podemos imaginar muchas cosas, pero existe la posibilidad de que ese sea el escenario, por lo que estaría devastado, seguro”.

En respuesta, McGregor acudió a Twitter.

“Este tonto sin cabeza consiguió una oportunidad por el título con una sola victoria y fue contra Chandler. Sin embargo, renunciará y se retirará si obtengo lo mismo. Cerebro de pájaro gathje clásico. #Jackass Two Intento de título. Sin victorias.

Gaethje consolidó su posición entre los principales contendientes de peso ligero con una victoria por decisión mayoritaria sobre Rafael Fiziev en UFC 286. Quiere revanchar al ex campeón interino Dustin Poirier, quien lo venció por nocaut técnico en el cuarto asalto en la Pelea del año 2018.

“Soy un peleador muy diferente, más maduro, como lo es (Poirier), pero creo que somos dos de los mejores del mundo. Ninguno de nosotros tiene una pelea en fila, así que no hay que pensarlo. Conduce a grandes discusiones sobre el título. Les di una oportunidad a los nuevos, demostraron que aún no pueden descifrarlo con los experimentados. Al final del día, todo se reduce a su capacidad para pelear una pelea inteligente y no cansarse demasiado”.