Ser un buen campeón depende de una variedad de elementos -contar historias interesantes e importantes, dar grandes luchas, realizar segmentos significativos, exponer habitualmente el título…- no basta con ser un buen luchador. Claudio Castagnoli, el actual Campeón ROH, lo sabe bien, y así lo explica en un reciente video. En la actualidad, está en su segundo reinado con este cinturón -son 251 días hasta ahora- y podríamos apuntar que es también el mejor de su carrera si incluimos la popularidad y presencia tanto en la compañía del honor como en AEW.

.@ClaudioCSRO speaks candidly about what the ROH World Title means to him and his legacy in Ring of Honor. Watch #ROH TV on https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/j7AZIb2cpO — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) August 18, 2023

► Cómo ser un mejor Campeón ROH

«Escucho los susurros. Veo las críticas. ‘¿Dónde está el campeón mundial? ¿Por qué no está en el programa? ¿No le importa?’ Bueno, sí me importa. Estoy aquí; solo porque no me ves no significa que no esté observando. Eso no significa que no esté evaluando. Eso no significa que no esté entrenando. Eso no significa que no me lo esté tomando en serio. Eddie Kingston, te dije que no valías la pena. Mark Briscoe, te dije que no estabas listo. PAC, bastardo, te dije que pagarías por esto. Simplemente no sabías cuán caro».

«Verás, cuando gané este Campeonato Mundial de Ring of Honor hace un poco más de un año, fue mi primer campeonato mundial y estaba muy orgulloso. Lo amaba. Es un logro después de más de 20 años de lucha, y pensé ¿sabes qué? Amo a Ring of Honor. Amo la lucha. Quiero ser el mejor campeón posible. Luego lo perdí ante Chris Jericho, y a él no le importó Ring of Honor. Le dio igual. Luego, lo vencí y me convertí en campeón por segunda vez. Pero aprendí algo de él. Ya no era tan ingenuo como antes. No iba lleno de ilusiones y con ojos brillantes. Iba sabiendo que tenía un trabajo. Un trabajo sencillo. No me malinterpretes, aunque sea simple, no significa que sea fácil de hacer».

«Lo que significaba era soltar lo que amas. Ahora, ¿qué es lo que amas? ¿En qué trabajaste toda tu vida? ¿Por qué dejaste todo? Imagina tener que soltar eso, tener que dejarlo morir para poder dar el siguiente paso. Tuve que darme cuenta de que, a pesar de toda la pasión y el amor que tengo por la lucha, no era más que una carga. Porque mi trabajo es ser el Campeón Mundial de Ring of Honor y mantener a personas como Eddie Kingston, como Mark Briscoe, como PAC y a tantos otros del roster lejos de esto. Porque no hay muchas personas en este mundo que puedan hacer lo que yo puedo hacer. No hay muchas personas que puedan luchar en Blood & Guts durante 60 minutos y luego, dos días después, defender este campeonato como si nada hubiera pasado. No hay muchas personas que puedan viajar más de 48 horas a Japón, tener 30 segundos para prepararse y luego enfrentarse a tres de los mejores luchadores del mundo y llevarlos al límite».

«No me malinterpretes, no digo esto para presumir, no lo digo para que me den una palmada en el hombro. Ahora sé de lo que soy capaz. Sé lo que se espera de mí, y a veces, cuando lo pienso, eso me asusta porque sé lo que tengo que hacer para mantener esto. Si te enfrentas a mí en el ring, recuerda que estoy en el Blackpool Combat Club. He luchado contra mis amigos y he luchado contra mis enemigos. He luchado contra personas a las que respeto y contra personas a las que no respeto. Solo hay una cosa que importa, y es la competencia, y al final del día, para mí, podrías pensar que es triste, pero es una realidad. No tengo ningún vínculo personal. Esto es solo un trabajo. No es un trabajo cualquiera, es mi trabajo, y soy realmente, realmente, muy bueno en mi trabajo. Así que si quieres quitármelo, simplemente tienes que ser mejor que yo. Buena suerte».