Colby Covington no planea hacer de UFC 296 un asunto emocional… A pesar de las numerosas críticas dirigidas a la promoción por su decisión, Covington tendrá su tercera oportunidad por el título indiscutible del peso welter el mes que viene en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Tras caer en dos ocasiones ante Kamaru Usman, «Caos» tiene ahora la misión de desbancar al hombre que finalmente puso fin al reinado de «La pesadilla nigeriana», Leon Edwards.

La coronación del británico se produjo el pasado agosto en el UFC 278 de Salt Lake City, donde una patada en la cabeza en el último suspiro dejó a Usman inconsciente en la lona. Lo que siguió fue una conmovedora y emotiva celebración y entrevista tras el combate. Pero, según Covington, tal reacción demuestra sorpresa por el momento.

► Covington sobre su prevista coronación por el título: No me asustaré ‘como si no esperara hacerlo’

Durante una reciente entrevista con Gavin Porter, de UFC.com, Covington habló de su enfrentamiento con Edwards en el pago por evento del 16 de diciembre.

Creyendo que su ascenso al trono es inevitable, el ex titular interino ha dicho a los aficionados que no esperen ninguna lágrima, ya que tiene el oro del peso welter envuelto alrededor de su cintura.

«No me vais a ver llorar ni enloquecer como si no esperara hacerlo», dijo Covington. «Estoy preparado y sé que ahora mismo soy el mejor luchador del planeta Tierra en el peso welter de la UFC. Va a ser como yo esperaba.

«Para mí no se trata del destino, sino del viaje. He tenido un gran viaje y me he desarrollado mucho«, continuó Covington. Nadie ha visto lo que he estado haciendo y lo duro que he estado trabajando cada día con la sangre, el sudor y las lágrimas que he puesto». El 16 de diciembre, el mundo va a tener un duro despertar. Todos los que me odian se van a enfadar«.

La última oportunidad de Covington llega 21 meses después de su aparición más reciente, en la que se recuperó de su derrota de segundo año ante Usman superando al ya retirado Jorge Masvidal en el UFC 272.

La oportunidad ha sido criticada por muchos, incluido un contendiente que afirma merecerla más, Belal Muhammad. No obstante, «Caos» intentará aprovechar al máximo la posición poniendo fin al dominio divisional de Edwards en su segunda defensa.