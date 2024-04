Cody Rhodes es el cuarto luchador en lograr prestigioso récord

Aún queda por hablar del reciente Premium Live Event de la WWE, WrestleMania XL: concretamente la noche 2, el domingo, donde Cody Rhodes entró a un selecto grupo, consecuencia de su victoria.

Y no, no es un récord de la WWE, es un récord de la lucha libre en general.

Antes de la edición número 40 de WrestleMania, sólo 3 luchadores habían portado el Campeonato Mundial de Peso Completo tanto en su versión NWA como en la versión WWE.

El primero fue Buddy Rogers, quien ganó el título NWA venciendo a Pat O’Connor el 30 de junio de 1961, ante casi 39 mil fans que abarrotaron el Comiskey Park de New York (el récord de asistencia en la lucha estadounidense por más de veinte años). El título lo perdió el 24 de enero de 1963 ante Lou Thesz. Los promotores del área Noreste, Vince McMahon Sr. y Toots Mondt no estaban contentos con el cambio, así que renunciaron a la membresía que su empresa, Capitol Wrestling, tenía con la NWA, y crearon el Campeonato Mundial de Peso Completo WWWF, reconociendo a Rogers (oficialmente, dijeron que Rogers lo ganó en un torneo en Río de Janeiro, Brasil). Fred Kohler, promotor de Chicago, también reconoció a Rogers.

El siguiente fue Ric Flair, quien se coronó en 1992 como Campeón Mundial de Peso Completo WWF, luego de ganar el Royal Rumble. Durante los ochentas, había dominado los territorios de la NWA como Campeón Mundial.

El tercero fue AJ Styles, quien se coronó en 2016 como Campeón WWE, en WWE Backlash del 2016. Entre 2003 y 2005, Styles tuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA en tres ocasiones, cuando ese título era el cinturón principal de TNA.

Pues bien. Rhodes se convirtió el 7 de abril en el cuarto en lograr dicha hazaña.

En la primera edición de ALL IN, en 2018 Rhodes retó al monarca por ese entonces, Nick Aldis y le arrebató el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA.

Y hay más, con su victoria en WrestleMania XL, es la primera persona en obtener los títulos mundiales NWA, WWE y ROH, tal y como confirma el historiador de lucha libre, Brian R. Solomon.

Cody Rhodes joins Buddy Rogers, Ric Flair and AJ Styles as the only wrestlers to hold both the NWA and WWE World titles. He is the only wrestler to hold the NWA, WWE and ROH world titles.

— Brian R. Solomon (@BrianRSolomon) April 9, 2024