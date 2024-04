Cody Rhodes, feliz de estar en WWE y WrestleMania

La Superestrella WWE, Cody Rhodes, está ingresando al que podría ser el mejor fin de semana de su carrera luchística, y hasta de su vida. Cody Rhodes tendrá el honor de tener dos luchas en las dos noches de WrestleMania 40, y poder salir de WrestleMania como el nuevo Campeón Universal Indisputable WWE.

Y, bueno, Rhodes saber que es una persona que la vida ha privilegiado, y por eso se muestra más que feliz de poder estar en WWE y estar en WrestleMania, pues acepta y reconoce que el solo hecho de estar en el cartel de WrestleMania, es algo que es muy difícil y que muchos luchadores no logran obtener en su carera. Estas fueron sus interesantes declaraciones en una reciente aparición para The Today Show:

► Cody Rhodes sabe lo importante que es estar en WrestleMania y lo agradece

«Me siento excelente acerca de la Noche Uno, pero ese es el truco aquí con WrestleMania de este año. Ya es bastante difícil llegar a WrestleMania. Y de alguna manera, nos hemos puesto en una situación en la que vamos a luchar ambas noches, siendo la lucha contra Roman Reigns la que más espero.

Ha pasado un año. No gané en WrestleMania 39. Estoy buscando vengar esa derrota. Pero también, el regreso de The Rock a la lucha libre para este combate en parejas el sábado. Han pasado 12 años, pero él se ve igual… realmente es el elemento desconocido del sábado. Y el sábado tendrá una influencia directa en el domingo. Dije que me sentía excelente, y ahora estoy empezando a sentir un poco de nerviosismo.



Siento que estoy más preparado que nunca para enfrentar a Roman. He tenido un año completo viajando constantemente, he hecho todas mis repeticiones. Y Roman ha estado muy, y esto no es una crítica hacia él, no le reprocho, ha sido un campeón a tiempo parcial. Así que creo que puedes tener pulmones a tiempo parcial y calidad de lucha a tiempo parcial».