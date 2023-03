Cody Rhodes derrota a Solo Sikoa ¡Está listo para WrestleMania!

Runbo a combate más importante para Cody Rhodes desde su regreso a WWE, donde enfrentará a Roman Reigns por el Campeonato Indiscutido, The American Nightmare tenía que pasar una prueba llamada Solo Sikoa.

Cody aseguró que el Uce no estaba listo para enfrentarlo, algo que caló profundo en el poderoso samoano, quien llegó a este combate para intentar dejar en malas condiciones al retador del Jefe Tribal.

Solo comenzó con ataques fuertes, buscando diezmar a su rival, pero Rhodes reaccionó rápido atacando una de las piernas de su rival, intentando hacer mella en él.

Sikoa tenía mucho que demostrar, por lo que uso su fuerza para bajar a Cody y mandarlo afuera del ring. Aunque el objetivo era lastimarlo para que Rhodes no llegara completo a WrestleMania, el retador al Campeonato se resistió.

El Ejecutor atacó con todo a su rival con fuertes golpes, manteniéndolo en la lona y torturando a su rival, resistiendo los embates de Cody, pese a las movidas que éste aplicó, pues Rhodes tuvo que aplicar varios castigos para final poder aplicarle un Cross Rhodes, pero que no fue suficiente.

Justo cuando Cody estaba a punto de terminar el combate, aparecieron los Usos para distraerlo, peor Kevin Owens y Sami Zayn llegaron para sacarlos de acción.

Esto fue aprovechado por Cody para final aplicar un nuevo Cross Rhodes a Solo Sikoa, para llevarse el combate.

Can @CodyRhodes finish the story at #WrestleMania or will @WWERomanReigns reign supreme above all? pic.twitter.com/u0Ir385P2M

— WWE (@WWE) March 28, 2023