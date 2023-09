Jade Cargill acaba de firmar un contrato multianual con WWE después de que terminara el que tenía con AEW. Entre las muchas reacciones que están surgiendo, además del video de la luchadora desde el Centro de Rendimiento, ahora conocemos sus motivos para cambiar de compañía a través de sus recientes declaraciones en The Ringer’s Masked Man Show.

► Jade Cargill firma con WWE

«Se siente genial. Sentí que estaba en preparación para el gran escenario. Sentí que esta siempre fue la misión. Sentí que el zapato encajaba. Sentí que esto iba a suceder. Honestamente, todo esto era esperado. Estoy emocionada de estar aquí».

Cuando le preguntaron acerca de su anterior prueba en WWE y por qué no se unió a la compañía en ese momento, la exCampeona TBS dijo: «Una cosa que soy es una mujer de negocios. Creo que tomé la mejor ruta en ese momento. WWE es una gran compañía, pero tomé lo que tenía y aposté por mí misma. El resultado, obviamente, valió la pena«.

Cuando le preguntaron si hubo una guerra de ofertas o si fue una decisión difícil, contestó: «Quiero crear un legado. Quiero estar en el Salón de la Fama. Quiero luchar con las mejores mujeres del mundo. No hay un escenario más grande que este. Las oportunidades son infinitas con esta compañía. Fue una decisión obvia. Fue muy acogedor. No tuve ninguna segunda pensamiento al respecto en absoluto. Fue una elección fácil. No fue fácil, pero fue fácil».

Cargill cuenta también que su relación con Cody Rhodes fue clave: «Él estaba en el top tres, y no en tercer lugar. Es un hombre fenomenal. He visto lo que el negocio hizo por él, lo he visto ser el atleta estelar que es. No vi nada diferente para mí misma. Él fue uno de los hombres que me llevó a tomar una gran decisión«.

En cuanto a su plan actual con WWE dijo: «Estás haciendo demasiadas preguntas [risas]. Trataste de deslizarlo ahí, pero no va a suceder».

Y para terminar, ¿alcanzó su techo en AEW?: «No diría que es un techo. Solo diría que la ruta que quería tomar era diferente y el camino en el que quería embarcarme era diferente. No vi, en ese lugar, dónde podía encajar. La única forma en que podía hacerlo era viniendo al Universo WWE. Aposté por mí misma y tomé la mejor decisión al venir aquí».