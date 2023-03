Cody Garbrandt decidido a cambiar su carrera en UFC

Cody Garbrandt confía en que le esperan días mejores en su carrera como peleador. El ex campeón de peso gallo de UFC está decidido a cambiar las cosas y volver a su forma de ganar.

Todo comienza este sábado, cuando Garbrandt (12-5 MMA, 7-5 UFC) haga su regreso contra Trevin Jones en la cartelera preliminar de UFC 285 en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Garbrandt ingresa a la pelea luego de dos derrotas consecutivas y una racha de 1-5 en sus últimas seis peleas. No es una circunstancia ideal para pelear contra Jones (13-9 MMA, 1-3 UFC), pero Garbrandt siente que ha hecho los cambios necesarios para tener éxito.

“Esto es lo mejor que me he sentido en años. Estoy emocionado de salir y mostrar mis habilidades el sábado. Soy un ex campeón mundial. Yo tenía eso en marcha.

“Estoy buscando recuperarme del derrape que tengo. Entiendo que hay altibajos en la vida y simplemente mantener el equilibrio. Sólo necesito un poco de impulso. Viste lo que hizo el impulso en 2016. Pasé de no clasificado a campeón mundial. Todo lo que se necesita es una pelea a la vez y luego un efecto de bola de nieve, y volveré a la cima”.

Garbrandt ahora está entrenando en Las Vegas, ya que se mudó de Sacramento, California. También reveló que antes de su última pelea contra Kai Kara-France, que perdió por nocaut técnico, estaba pasando por un divorcio y tenía varias lesiones. El hombre de 31 años dijo que su vida y su salud mental están en un lugar mucho mejor ahora.

Algunos pueden dudar de las habilidades de Garbrandt para recuperarse de su racha, pero eso está bien para el ex campeón.

“Honestamente, siempre ha sido así. He tenido dudas desde que nací. Nací en la suciedad. Mi madre era madre soltera, se suponía que no íbamos a llegar tan lejos, así que sigo demostrando que todos están equivocados, siendo humilde, haciendo lo que tengo que hacer, y simplemente entreno todos los días y mejoro”.

“También entiendo que sucede, es una pelea, ya sabes. Este es un juego de pulgadas. A veces te pillan, y por suerte yo estaba 11-0, campeón, 25 años. Realmente creo que todavía me queda mucha lucha. Mientras la pasión y el hambre estén ahí, el cielo es el límite”.