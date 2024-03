Hubo un tiempo en que Chris Hero era uno de los responsables del atractivo de la lucha libre en parejas. Y no cree que la división lo haya perdido.

De la carrera de «The KO Artist» en equipo podemos destacar sus tiempos junto a Claudio Castagnoli en Kings of Wrestling en ROH, CHIKARA, NOAH o CZW.

También formó más brevemente Death By Elbow con JT Dunn, Heroes Eventually Die con Malakai Black o Superfriends con Mike Quackenbush.

Sin olvidar las facciones Kings Of Wrestling (del mismo nombre que la dupla), Gold Bond Mafia o Sweet ‘n’ Sour Inc..

► Chris Hero, la lucha de parejas y FTR

«Trabajo con muchos equipos jóvenes de parejas, y simplemente les digo que necesitan minutos, necesitan tiempo para sentirlo. Deben saber dónde está el centro del ring, dónde está su oponente, dónde está su compañero, simplemente tienen que saber estas cosas en todo momento para que su lenguaje corporal lo transmita y no se queden atrapados en sus cabezas pensando en un movimiento, y luego suplexan a su chico justo hacia su pareja. Sucede todo el tiempo, y no porque lo deseen.

«Simplemente tienen que poner más energía en… una lucha de parejas, todavía creo que es una atracción. Creo que hay cosas que se pueden ver en luchas de parejas que no se pueden ver en ninguna otra lucha. Simplemente creo que se convierte en dos luchas individuales o parece una lucha de caos, donde todos están dentro y fuera del ring. Pero ves una lucha de FTR, y esos tipos, lo entienden. Sabes que cuando comienza su lucha, sabes que será diferente a la de todos los demás», señala Hero en What Happened When.

FTR no están en su mejor momento en la actualidad pero están juntos desde 2014 y han sido campeones en WWE, AEW, NJPW, ROH y AAA.