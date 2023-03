Chimaev responde a comentarios de Covington

Colby Covington no se anduvo con rodeos hacia Khamzat Chimaev . Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC), quien actuó como respaldo para la pelea por el título de UFC 286 del sábado entre el campeón de peso welter Leon Edwards y Kamaru Usman, apuntó a los “no profesionales” en la división.

Cuando se le preguntó a quién se refería, Covington se enfrentó a Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC), quien no dio el peso por 7.5 libras para su pelea originalmente programada contra Nate Diaz en UFC 279. Chimaev peleó contra Kevin Holland en un 180 En cambio, peleó en peso pactado y ganó la pelea con una sumisión en el primer asalto.

“Él habla toda esta mierda. Dijo todas estas cosas sobre mí en los medios. Por supuesto que van a decir cosas en los medios. No me dicen cosas en la cara ni en el octágono. Ha estado diciendo: ‘Oh, quiero pelear por el título en 170. Quiero pelear con Colby’, esto y aquello. El chico se fue por el resfriado común. El tipo dejó de joder en un corte de peso cuando tenía los mejores profesionales que el UFC (Performance Institute) puede ofrecer.

“Se invirtieron millones de dólares en este tipo en marketing, y tuvo la pelea más fácil en la división, el chico de la soya Nate Diaz, y aún así no pudo llegar al peso. Perdió el peso por nueve libras, y se está riendo como si fuera una maldita broma. Es una maldita broma. El tipo apesta peleando. No es profesional, y no quiero volver a escuchar el nombre de ese tipo nunca más. Ustedes lo promocionan para que sea este gran gigante. El tipo no podía sostener mi puto suspensorio”.

Dana White mencionó la intención de programar Covington vs. Chimaev en el pasado, pero Covington dice que nunca le ofrecieron la pelea.

“Nunca me lo presentaron formalmente. Ya hablamos de eso. Era la pelea que yo quería. Quería descarrilar ese tren exagerado. Todo el mundo lo estaba construyendo para que fuera colosal, como si fuera un gran luchador. Vi el abandono en él desde el principio. Sabía que no tenía cardio. Sabía que expondría su tanque de gasolina y lo haría romperse dentro de cinco rondas. El tipo abandonó en tres rondas. ¿Qué va a hacer cuando reciba cardio de estrella porno y el rey del cardio durante cinco rondas?

“Estaba rogando pelear contra eso. Me mordía las uñas. pero vimos lo poco profesional que era. Le dieron la pelea más fácil, Nate Diaz, para prepararlo para pelear conmigo en la próxima pelea, para construir esto y convertirlo en un espectáculo, y no pudo hacerlo. … El tipo es un payaso. No quiero volver a escuchar el nombre de ese tipo en esta división. Deja que ese hijo de puta con cara de perro se pudra en el 85”.

Chimaev abordó los comentarios de Covington en su canal de YouTube y prometió que él no es la razón por la que la pelea nunca se materializó. El peleador invicto dijo que nunca elige a sus oponentes y afirmó que “estas gallinas mienten tanto”.

“Colby está mintiendo. Él no quiere pelear. Lo juro con todo lo que tengo. Lo juro por los dioses. Acepté la pelea cuatro veces. Todos los musulmanes entienden, lo juro por el Corán, yo (recibí la llamada cuatro veces): ‘¿Quieres pelear?’ Dije si. Tuve conversaciones con Sean Shelby que también muestran que vamos a pelear con este tipo, pero nunca sucedió.

“Eso es normal. Puedes mentir en las conferencias de prensa y convertirlo en un espectáculo. Para mí, no puedo mentir. Soy real. Soy quien soy, si les gusta, (o si) no les gusta. Ese tipo juega demasiado. Lo vi en el PI y él me vio y se dio la vuelta. Corrió a alguna parte. Ya no lo vi más”.