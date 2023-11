Charles Oliveira ofrece actualización sobre cronograma de regreso

Charles Oliveira no volverá corriendo al gimnasio después de sufrir un corte espantoso en el ojo que le costó la oportunidad de enfrentarse a Islam Makhachev en el evento principal de UFC 294 .

El ex campeón de peso ligero estuvo presente en UFC Sao Paulo y ofreció una actualización sobre su esperado regreso luego de que el corte lo obligó a abandonar su revancha en octubre.

Si bien Oliveira recibió la atención médica necesaria, se está tomando su tiempo para asegurarse de no enfrentar ningún otro problema que le impida volver a programar la pelea con Makhachev en un futuro cercano.

«Fue un corte bastante profundo. No tenemos ninguna pelea programada en este momento, así que podemos tomarnos nuestro tiempo para recuperarnos bien. Así que podría volver dentro de una semana más o menos. No, [no de vuelta en el gimnasio], todavía no”.

Si bien no pudo competir en Abu Dhabi, Oliveira siguió viendo las peleas. Fue testigo de cómo Makhachev anotó un impresionante nocaut en el primer asalto sobre el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanovski , quien tomó el lugar del brasileño en poco tiempo.

“Fue una gran pelea. Islam realmente está desarrollando su capacidad de golpear. Felicitaciones a Volkanovski por enfrentarlo así, pero Islam está evolucionando mucho”.

Con Makhachev reteniendo su título, el CEO de UFC, Dana White, no perdió el tiempo en declarar que Oliveira todavía era el siguiente en la fila; Corrían rumores de que la revancha de la pelea por el título de peso ligero podría ocurrir en enero. Todo es posible, aunque Oliveira dijo que aún no ha reservado nada con UFC.

«Acabamos de escuchar esto en el vestuario. La gente nos preguntaba en mensajes. Esta es la primera vez que escuchamos sobre esto. Pero ese es el cronograma, tal vez enero, así que quién sabe”.