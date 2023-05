Chandler sobre entrenar TUF: «Nunca lo olvidaré mientras viva»

La comunidad de MMA se sorprendió el 4 de febrero cuando el presidente de UFC, Dana White, anunció que Michael Chandler y Conor McGregor serían los entrenadores en jefe de la temporada 31 de The Ultimate Fighter .

Esta temporada, ambos entrenadores trabajarán con peleadores de peso gallo y peso ligero para darles una oportunidad en el UFC. McGregor ya había tenido experiencia como entrenador en la serie, ya que se enfrentó a Uriah Faber en la temporada 22. Para Chandler, esta sería su primera experiencia trabajando en el programa y entrenando a peleadores que intentan llegar a la UFC.

La filmación del programa ha terminado y el estreno de la temporada está programado para el 30 de mayo. Un nuevo episodio se transmitirá en vivo todos los martes hasta que finalice la temporada en ESPN a las 10 p. m. ET/7 p. m. PT. Los fanáticos pueden ver las repeticiones con una suscripción a ESPN+ en los Estados Unidos a las 11 p. m./8 p. m. PT.

Anticipándose a la nueva temporada, Chandler ha comenzado a hablar sobre lo que los fanáticos deben esperar a medida que se acerca la fecha de estreno.

En su canal de Youtube , un fan le preguntó a Chandler si habría charlas basura y bromas entre él y McGregor.

«… TUF 31 fue genial. TUF 31 en Las Vegas junto a Conor McGregor. Team Chandler vs. Team McGregor, fue una experiencia que nunca olvidaré mientras viva. Mis muchachos, nunca Los olvidaré mientras viva. Estuve sobrecargado de trabajo algunos días. Estuve demasiado estresado algunos días, sobrecargado otros días, y así es como supe que era exactamente donde se suponía que debía estar porque me desafió de una manera que nunca pensé que fuera posible, pero puedes ver un buen montón de bromas y charla basura, supongo que tendrás que esperar y ver.

«El equipo Chandler lo hizo bien, muy orgulloso de los muchachos. El equipo McGregor lo hizo bien, ya sabes; aparte de McGregor y su cuerpo técnico, obviamente, no dediqué mucho tiempo a conocerlos mucho. Fue más un negocio , pero llegué a conocer a algunos de los otros luchadores del equipo. Incluso en el equipo de Conor, porque también debes recordar que puede que no sea su entrenador durante la temporada, pero soy un tipo que ha estado en el deporte durante mucho tiempo del que pueden obtener información, así que fue genial tener a los 16 muchachos allí. Obviamente, me gusta más mi equipo. Pasé mucho tiempo con ellos y amo a esos muchachos, pero Conor y yo se divirtió un poco. Lo pondremos de esa manera «.

En el pasado, Chandler compartió que, a pesar de los problemas que los fanáticos verán en la nueva temporada, él y Mcgregor, tiene más respeto por McGregor que antes . Si los fanáticos quieren razones para ver The Ultimate Fighter, la reflexión de Chandler sobre su experiencia podría interesarte para esperar el 30 de mayo.