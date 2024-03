En los prolegómenos de WrestleMania 40, Daniel Cormier y Chael Sonnen trataron de añadir un poco de teatralidad de la lucha libre profesional a las MMA.

En un reciente episodio de ESPN MMA’s Good Guy Bad Guy, en el que repasaron la actuación de The Rock como «villano» ante todos los aficionados a la lucha libre profesional, la discusión giró en torno a qué luchador de la UFC debería intentar hacer un «cambio a villano».

Sonnen aprovechó la ocasión para referirse a una luchadora que últimamente ha sido noticia por no querer hacer lo que le mandan.

Valentina Shevchenko puede ser una gran representante de las artes marciales femeninas y una gran campeona de la UFC de todos los tiempos, pero parece que no siempre quiere cantar la misma canción que la promoción.

► Sonnen dice que Shevchenko es un «villana» a la espera de suceder

Con el anuncio de que Shevchenko y Alexa Grasso serán las próximas entrenadoras de The Ultimate Fighter, la serie se encaminará hacia su trilogía de combates.

Muchos habían apuntado al UFC 306 en septiembre como la fecha potencial para la pelea debido a que tendrá lugar en el Sphere de Las Vegas en celebración del Día de la Independencia de México.

Shevchenko, sin embargo, tenía otros planes y pidió que la pelea fuera en territorio neutral esta vez después de que muchos sintieran que ella merecía ganar la revancha.

Sonnen dijo que con estas acciones recientes y su posición en el mundo de las MMA, Shevchenko podría abrazar más el papel de villana y ser un golpe de genio.

«Creo que Valentina Shevchenko [podría convertirse en villana]. Si hablamos de una cara, de alguien con una bonita sonrisa a la que los aficionados miran de una determinada manera, cuanto más arriba esté, más fácil será que se convierta en villana, y creo que está en un buen momento»

«Te diré otro ángulo que siempre funciona es atleta contra promotor. El mayor WrestleMania de todos los tiempos fue Hogan contra McMahon y la única razón por la que traigo eso, he visto un poco de eso de Valentina ya.

«La semana pasada ella hizo una entrevista diciendo que va a aceptar el papel en The Ultimate Fighter, ella va a construir esta revancha de revanchas con Grasso, tal vez una oportunidad que no se lo merece y no lo va a hacer en la Esfera.

«Así que, de repente, ella está tomando la idea de Dana White, ella es buena con la oportunidad, pero ella no va a seguir adelante con el resto de los planes, creado un verdadero dolor de cabeza para él en la oficina. Creo que es un verdadero movimiento de villana y creo que ella tiene esa habilidad real «.