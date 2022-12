Chael Sonnen critica a Kevin Holland

Chael Sonnen, ex aspirante al título de la UFC en dos divisiones, no era un fan de cómo Kevin Holland enfocó su reciente pelea con Stephen Thompson.

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, el ex retador al título de peso medio y semicompleto Sonnen miró hacia atrás en la exhibición de Holland dentro del Amway Center el pasado sábado.

«Chicos, no intentéis nunca entretenerme. Yo no soy Chael, la persona; soy la comunidad colectiva de las artes marciales mixtas», dijo Sonnen. «Si ese es vuestro objetivo, no me digáis nunca que eso es lo que intentáis hacer. No vas a obtener crédito de mí, y estás seguro de que no vas a conseguir un pase, nunca, si entras en el combate sin armas y descuidas una habilidad o un conjunto de reglas»

«Si alguna vez estás en una pelea y piensas, ‘Voy a evitar el suelo porque al público no le gusta el suelo. Pero si hubiera ido allí, podría haberle vencido’, no vas a tener ningún aprecio por mi parte», añadió Sonnen. «Si no estás haciendo lo que sea que puedas hacer para ganar, no voy a hacer y subvencionar tu resultado dentro de mi mente».

Sonnen también trató de disipar lo que él percibe como un mito con respecto a la opinión de los aficionados sobre el golpeo y las batallas en el suelo.