Cartel UFC 281: Dos peleas por título mundial

La semana de la lucha está sobre nosotros, fans de la lucha, lo que significa que la cuenta atrás para UFC 281: Adesanya vs. Pereira ha comenzado oficialmente.

La UFC ha publicado el vídeo oficial de la cuenta atrás para el UFC 281 de pago por evento de este fin de semana. Entre los tres combates que los aficionados podrán ver se encuentran el de Israel Adesanya, que defiende su campeonato de peso medio frente a su antiguo némesis del kickboxing, Alex Pereira, el de Carla Esparza, que defiende el título de peso paja frente a Zhang Weili, y un combate seguro entre Dustin Poirier y «Iron» Michael Chandler.

Los tres combates fueron destacados en el episodio de la cuenta atrás. A continuación, puedes echar un vistazo a lo que te espera, seguido del vídeo del episodio completo y del cartel completo del UFC 281.

El episodio de la cuenta atrás se adentra en los dos combates de kickboxing entre Israel Adesanya y Alex Pereira, y ambos dan su opinión sobre lo sucedido. En el caso de Pereira, admitió abiertamente que las dos victorias, especialmente el nocaut, han ayudado a consolidar su confianza de cara al enfrentamiento de este fin de semana.

Israel Adesanya quiere dejar atrás el pasado, comenzando y concluyendo su historia de MMA en sus términos. El vídeo de la cuenta atrás arroja luz sobre las profundas reflexiones de «The Last Stylebender» mientras se dirige a uno de los mayores combates de su carrera en los deportes de combate.

El puesto de campeón del peso paja de la UFC ha tenido una puerta giratoria desde que Carla Esparza se convirtió en la primera campeona de la división allá por 2014. Ahora, como se revela en el vídeo de la cuenta atrás, Esparza cree que ha evolucionado lo suficiente como para detener esta puerta por el momento, comenzando con su defensa del título UFC 281 contra Zhang Weili.

El video de la cuenta regresiva cubre cómo Zhang Weili ha crecido desde sus derrotas consecutivas ante Rose Namajunas. También revela que a Zhang no le preocupa en absoluto cualquier amenaza de lucha que pueda poseer Carla Esparza.

Dustin Poirier está deseando volver a la competición peleando por primera vez en 2022 cuando se enfrente a Michael Chandler. El vídeo de la cuenta atrás deja bastante claro que Poirier no tiene intenciones de bajar el ritmo y ha mantenido su hambre a pesar de perder su segunda pelea por el título indiscutible en su más reciente salida.

El vídeo de la cuenta atrás muestra a los aficionados el lado de «hombre de familia» de Michael Chandler y también les recuerda lo feroz que es como competidor. En el episodio, Chandler aparece mentalmente preparado para enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera, Dustin Poirier.

Cartel principal del UFC 281

Combate por el campeonato de peso medio de la UFC: Israel Adesanya (c) contra Alex Pereira

Combate por el campeonato de peso paja de la UFC: Carla Esparza (c) contra Zhang Weili

Dustin Poirier contra Michael Chandler

Frankie Edgar contra Chris Gutiérrez

Dan Hooker vs. Claudio Puelles

Cartel preliminar del UFC 281

Brad Riddell vs. Renato Moicano

Dominick Reyes vs. Ryan Spann

Molly McCann vs. Erin Blanchfield

Andre Petroski contra Wellington Turman

Cartel de Primeras Preliminares del UFC 281

Matt Frevola contra Ottman Azaitar

Karolina Kowalkiewicz vs. Silvana Gómez Juárez

Michael Trizano contra Choi Seung-woo

Julio Ace contra Montel Jackson

Carlos Ulberg contra Nicolae Negumereanu