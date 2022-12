Cartel actualizado Bellator 290: Bader vs Fedor

Con un enfrentamiento previsto entre BELLATOR Campeón del Mundo de peso semipesado Vadim Nemkov y el legendario Yoel Romero no puede tener lugar como estaba previsto, una gran pelea de BELLATOR por el Campeonato del Mundo de peso medio entre el actual campeón y número cinco clasificado libra por libra atleta Johnny Eblen (12-0) y el equipo de Fedor y clasificado número tres Anatoly Tokov (31-3) se ha añadido como el evento co-principal de la promoción de CBS debut este 4 de febrero durante BELLATOR 290 en el Foro de Kia en Los Ángeles.

BELLATOR 290: Bader vs. Fedor 2 tendrá como cabeza de cartel al indiscutible campeón mundial de los pesos pesados Ryan Bader (30-7, 1 NC), que defenderá su título en la revancha contra la leyenda de las MMA Fedor Emelianenko (40-6, 1 NC). El cartel principal de BELLATOR 290 también incluirá un explosivo combate de peso welter entre Sabah Homasi (17-10) y el veterano BELLATOR Brennan Ward (16-6) que seguro que producirá fuegos artificiales.

El evento tendrá lugar el sábado, 4 de febrero de 2023, con el cartel principal en directo a partir de las 9 p.m. ET/6 p.m. PT en la CBS Television Network y disponible para transmitir en vivo y bajo demanda en Paramount + *. BELLATOR MMA, CBS y Paramount+ son propiedad de Paramount.

Las entradas para BELLATOR 290: Bader vs. Fedor 2 ya están a la venta en Bellator.com y Ticketmaster.

BELLATOR 290: BADER VS. FEDOR 2

CARTEL PRINCIPAL:

CBS y Paramount + Sábado, 4 de febrero de 2023 – 9 p.m. ET/6 p.m. PT

Pelea estelar por el título mundial de los pesos pesados: #C – Ryan Bader (30-7, 1 NC) vs. #3 – Fedor Emelianenko (40-6, 1 NC)

Coevento estelar por el título mundial de peso medio: #C -Johnny Eblen (12-0) contra Anatoly Tokov (31-3)

Combate de peso wélter: Sabah Homasi (17-10) contra Brennan Ward (16-6)

BELLATOR 290: BADER VS. FEDOR 2

CARTEL PRELIMINAR:

Canal YouTube de BELLATOR MMA | Pluto TV 6 p.m. ET/3 p.m. PT

Combate de peso wélter: Neiman Gracie (11-4) vs. Michael Lombardo (13-3, 1 NC)

Combate del peso gallo: Jaylon Bates (6-0) contra Jornel Lugo (8-1)

Combate del peso pluma: Henry Corrales (20-6) contra Akhmed Magomedov (9-0, 1 NC)

Combate del peso semicompleto: Grant Neal (7-1) contra Karl Albrektsson (13-4)

Combate de peso ligero: Chris González (7-2) contra Max Rohskopf (7-1)

Combate peso mosca: Alejandra Lara (9-6) contra Diana Avsaragova (5-0)