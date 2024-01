Campeón de MMA Impa Kasanganay estuvo en PPV de AEW

El Campeón de Peso Semicompleto PFL, Impa Kasanganay, asistió como un fanático más al PPV AEW Worlds End 2023 el pasado 30 de diciembre. Ahora se ha dado a conocer que fue entrevistado tras bambalinas por Renée Paquette.

Kasanganay es un peleador de MMA, actualmente para la empresa Professional Fighters League. Kasanganay cumplirá próximamente 30 años y en 2021 tuvo cuatro peleas profesionales con UFC. Kasanganay venció el pasado 24 de noviembre a Josh Silveira en el evento PFL 10 para ganar el campeonato que actualmente ostenta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, AEW publicó un video en donde se puede ver a Paquette y a Bryan Danielson dándole la bienvenida especial a este pelador de MMA, en lo que él asegura que se trata de la primera vez que asistía a un show de lucha libre. Este es el video del momento:

.@reneepaquette & @bryandanielson welcome @PFLMMA Light Heavyweight Champion @kingimpa to his first ever pro-wrestling event experience at #AEWWorldsEnd! pic.twitter.com/Um9oiaWLb4

— All Elite Wrestling (@AEW) January 1, 2024