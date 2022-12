Burns: «Masvidal miente sobre pelea contra mi»

Gilbert Burns insiste en que UFC le ofreció a Jorge Masvidal en numerosas ocasiones. Masvidal (35-16 MMA, 12-9 UFC) negó que le hayan ofrecido pelear contra Burns en UFC 281 el 12 de noviembre, UFC 282 el sábado pasado o UFC 283 el 21 de enero, pero Burns (20-5 MMA, 13- 5 UFC) está llamando travesuras.

Aunque estaba ansioso por enfrentar a Masvidal a continuación, una idea que Burns dice que el UFC era todo, Burns decidió seguir adelante cuando la pelea no llegó a buen término. En cambio, «Durinho» ha sido reservado contra Neil Magny en UFC 283 en Río de Janeiro.

“Él estaba mintiendo, seguro, o Hunter (Campbell) y el UFC estaban mintiendo. No creo que lo hicieran, pero me ofrecieron a Jorge. ‘¿Quieres pelear con Jorge?’ Esa era la pregunta. ‘¿Quieres pelear contra Jorge Masvidal en MSG?’ Ustedes saben lo que estoy diciendo. Dije: ‘Seguro’”.

El juicio de Masvidal está programado para el 27 de febrero por su presunto ataque a Colby Covington en marzo en Miami Beach. Enfrenta cargos por un solo cargo de agresión agravada que resultó en daños corporales graves y daños criminales. Si es declarado culpable, Masvidal podría enfrentar hasta 15 años de prisión y/o una multa de $10,000.

Burns viene de una guerra contra Khamzat Chimaev en UFC 273 en abril en la que llevó a la estrella invicta al límite. Chimaev ha sido vinculado a una pelea con Colby Covington, pero Burns cree que Chimaev terminará revanchándolo o enfrentándose a Belal Muhammad.

“Creo que esa pelea no está ocurriendo. No sé. Creo que seré yo o Belal, creo que uno de nosotros. No creo que Colby esté peleando. No lo parece. Esa cosa con Jorge va en una dirección diferente. Solo creo que esa pelea, Khamzat y Colby, no está sucediendo. Por eso quiero vencer a Neil Magny en Brasil y veremos qué sigue”.