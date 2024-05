Bully Ray quiere que Tony Khan golpee a Jack Perry

Como lo vimos en el pasado Dynamite, Jack Perry se alió con The Elite y le dio una brutal paliza a Tony Khan, presidente de AEW. Fue tan dura la paliza que Khan tuvo que usar un cuello ortopédico durante unos días, tras sufrir un Súper Tony Khan Driver desde la tercera cuerda.

Esto, tras haber sido atacado con un derechazo con micrófono incluido al abdomen por parte del Jungle Boy. Al respecto, recientemente el Miembro del Salón de la Fama WWE, Bully Ray, habló acerca de lo ocurrido. Pero, sobre todo, de lo que espera a futuro de la rivalidad. Estas fueron sus interesatnes declaraciones en Busted Open Radio de Sirius XM:

► Bully Ray quiere que Tony Khan se convierta en nombre y responda a Jack Perry

«Tony Khan no va a tomar represalias contra The Bucks de la misma manera. No les va a dar un Meltzer Driver o un Super Kick o un Canadian Destroyer, eso no va a pasar. ¿O tal vez sí sacará un Canadian Destroyer, quién sabe?

«Quiero ver a Khan hacerse hombre. Y si bien el presidente de AEW no podrá golpear a The Younjg Bucks, es probable que los aficionados quieran ver a Khan golpear a Perry después de lo ocurrido la semana pasada.

«Los fieles de AEW aman a Tony por lo que Tony les ha dado en AEW. Todos pueden relacionarse con el momento de George McFly. No tienes que ser un tipo duro o un luchador; George McFly no lo era. Tony Khan necesita plantarse por sí mismo, hacerse respetar».