Bully Ray, preocupado por la seguridad de luchadores de AEW

— ¿Por qué estos luchadores viejos son tan amargados y cursis? La lucha ha evolucionado y se ha vuelto más loca. Evoluciona con el tiempo.

Esto no le gustó a Bully Ray, quien reaccionó a través del siguiente mensaje, siguiendo la línea de lo que ha venido diciendo en Busted Open Radio:

Vets. showing concern for the safety of younger wrestlers, who are taking deadly risks, is not corny and definitely not bitter.

Taking higher, uncalculated risk, is a sign of regression, not evolution.

You are just another “know it all” … who knows nothing at all https://t.co/UVa35RHm0R

— Bully Ray (@bullyray5150) March 15, 2024