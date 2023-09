Acaba de salir a la luz una imagen de la baja asistencia a un show de AEW, lo cual no es nada nuevo. Y Bully Ray admite estar preocupado. En un episodio reciente de Busted Open After Dark, el luchador de IMPACT dedica una tan interesante como extensa reflexión sobre lo que está pasando en la compañía All Elite.

► Bully Ray, preocupado por AEW

«Creo que la verdadera discusión se centra en lo que está haciendo AEW en Estados Unidos y en las taquillas que están logrando en ese país en este momento. Durante los primeros años, estábamos acostumbrados a ver arenas llenas todos los miércoles por la noche para AEW. Esta noche, creo, y quiero ser respetuoso, había alrededor de 2500 personas en el recinto. Sin embargo, eso no significa que esas 2500 personas deban tener una experiencia negativa. AEW todavía necesita ofrecer el mejor espectáculo posible para esas personas, y creo que lo hacen«.

«Pero cuando te encuentras en un estadio con capacidad para 15,000 personas y solo hay 2500, y miras a tu alrededor y ves muchas sillas vacías, te hace preguntarte si todavía estás en el espectáculo más popular de la ciudad, y eso, en mi opinión, afecta la disposición de la gente a interactuar con el espectáculo tanto como lo haría si estuviera lleno».

«No estoy inventando esto, lo digo basado en mi experiencia. Recuerdo cuando Motley Crue se separó y Vince Neil dejó la banda. Luego, Vince y Motley se volvieron a unir. Fui al primer concierto en el Nassau Coliseum, Motley Crue volviendo a unirse, y estaba emocionado. No podía esperar. Mi banda de rock favorita de todos los tiempos estaba de vuelta y yo iba a ver otro gran espectáculo de Motley Crue. Aproximadamente media hora antes del espectáculo, solo la mitad del estadio estaba llena. Había probablemente solo siete u 8,000 personas en el Nassau Coliseum. Pensé: ‘Wow, supongo que la gente llega tarde. Estará lleno y se agotará cuando las luces del recinto se apaguen y Motley salga al escenario’. Bueno, las luces se apagaron, Motley salió al escenario y todavía solo había alrededor de siete u 8,000 personas. La mitad del estadio estaba vacía. Es uno de los pocos conciertos a los que recuerdo haber asistido en los que me senté un poco porque pensé: ‘Wow, mi banda ya no es la banda más grande del mundo’, y me resultó más difícil disfrutar del espectáculo sabiendo que tal vez este no era el lugar al que debía asistir. El grunge había tomado el control y bandas como Pearl Jam agotaban entradas».

«No creo que la gente estuviera muy entusiasmada esta noche. No creo que la gente interactuara mucho con el espectáculo. Hubo momentos, pero no tenía esa sensación divertida que AEW normalmente tiene. Si observas las cifras de asistencia que tienen para sus próximos eventos, también son bastante bajas. ¿Qué dice esto sobre la popularidad de AEW en este momento y por qué ha disminuido? Me centraré en Estados Unidos, no mencionaré el extranjero, porque acaban de tener un evento muy exitoso, pero solo han estado allí una vez. Parece que la popularidad en Estados Unidos está empezando a disminuir«.

