Buckley exige oportunidad titular con victoria en UFC Atlanta

¿Islam Makhachev contra el campeón de peso wélter Jack Della Maddalena? «No tan rápido», dice Joaquín Buckley.

«New Mansa» se enfrenta a Kamaru Usman en el evento principal de UFC Atlanta este sábado y espera que una victoria sobre el excampeón del peso wélter lo catapulte al puesto de contendiente número uno. En seis apariciones en la categoría de 170 libras, Buckley se mantiene invicto, con victorias recientes sobre Colby Covington y Stephen Thompson .

Desafortunadamente para Buckley, la UFC ya dejó en claro que se espera que la primera defensa del título de Della Maddalena sea contra Makhachev, el peleador número uno libra por libra del mundo que está dispuesto a dejar vacante su cinturón de peso ligero para buscar un segundo campeonato.

Aún así, Buckley permanece firme.

“Ya saben que una vez que derrotemos a Kamaru Usman, será la hora del título. Es hora de ir por mi cinturón. No hay otra persona que haya estado haciendo lo que yo he estado haciendo en el roster. Realmente no me gusta hablar de otras personas y sus carreras, pero como dije, la mía ha sido inigualable, no solo con 15 peleas dentro de la promotora en cinco años, sino también manteniéndome invicto en la división de peso wélter. Además, noqueando a todos los oponentes clasificados y, como dije, podría lograr mi cuarto nocaut sobre mi oponente clasificado, Kamaru Usman.

No se puede nombrar a otro que haga algo así. Así que, una vez que le gane a Kamaru Usman, no habrá debate, no habrá tira y afloja, no habrá discusión. Seguimos. Ya saben que viene este tipo de las 155 libras, pensando que me va a quitar el puesto. No, no podemos permitirlo. Creo firmemente que con todo lo que se avecina, la pelea entre JDM e Islam no es una pelea enorme. JDM es el campeón mundial ahora mismo, pero creo firmemente que Islam tiene que esperar a que yo consiga mi título porque seré el rival más difícil de Islam.