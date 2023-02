Brock Lesnar es descalificado por un faul a Bobby Lashley

La rivalidad entre Bobby Lashley y Brock Lesnar podría llegar a su final en Elimination Chamber, después de haberse enfrentado ya en dos manos a manos y en Royal Rumble.

Con una victoria por bando, La Bestia y el Todo Poderoso chocaron en una auténtica guerra de colosos, donde solo podría haber un ganador.

Ambos luchadores sabían que no podían dejar nada a la suerte, pues los dos luchadores han mostrado su fuerza y grandes ataques. Pero Lesnar ya no podía permitir humillaciones, por lo que comenzó el combate con golpes, un suplex y lanzando a su rival afuera del ring.

Pero pronto Lashley reaccionó intentando aplicar un Armlock, pero Brock reaccionó con un par de F5’s, pero en ambos conteos, el tres no llegó.

► Amargo final del Lesnar vs. Lashley

Lashley conectó un Spear y luego aplicó Armlock, presionando con fuerza, aunque The Beast consiguió romper el candado con un faul, al soltarle una patada a su rival.

La lucha terminó por descalificación, algo que no agradó para nada a la afición. Al final, Lesnar atacó al réferi y Bobby Lashley, dejando en claro que no le importaba el resultado, si no humillar a su rival