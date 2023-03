Britt Baker considera su situación actual en AEW

Britt Baker no ha estado demasiado ocupada en lo relativo a luchas y promos últimamente en AEW. Debemos tener en cuenta que ha estado lesionada y que es la mano derecha de Jamie Hayter, la actual Campeona Mundial AEW. Dicho esto, ¿cómo valora su situación actual la doctora? De ello estuvo hablando recientemente en FoxSportsAU.

> Britt Baker, sin luchas ni promos

“En este momento no tengo combates semanales, no tengo promos semanales, así que me estoy quedando un poco atrás. Trato de no molestarlo (a Tony Khan) porque hay cientos de otros luchadores que le envían mensajes de texto a diario, estoy segura. Pero, por ejemplo, cuando era campeona, me enviaba mensajes de texto con Tony varias veces a la semana con diferentes ideas, y él me enviaba sus ideas, y es muy directo conmigo.

“Me decía ‘Britt, esa no es una buena idea, no me gusta eso’, o ‘oye, mejoremos esto’, y realmente aprecio eso de mi jefe. La honestidad es una de las tonterías más útiles que alguien puede darte cuando estás aprendiendo tu oficio, especialmente cuando estás aprendiendo lucha libre profesional en la televisión. No podría pedir un mejor jefe que Tony Khan y me ha ayudado mucho a crecer como artista, como luchadora, como ser humano. Es realmente un tipo especial y tenemos suerte de trabajar para él”.

Britt Baker es una de las luchadoras más importantes de All Elite Wrestling y realmente no necesita estar en el foco constantemente porque ya está asentada, puede aparecer en cualquier momento en primera plana, ya tiene ese estatus que muy pocas tienen en la compañía. Así que veremos cuando es la próxima vez que da el paso.

