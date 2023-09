The Big Show recuerda su deseo de trabajar con Bret Hart, algo que nunca ocurrió, y como The Hitman se burló de él en una ocasión. Todo ello en una reciente entrevista con DAZN. Como curiosidad, si bien nunca tuvieron un mano a mano, en realidad compartieron el encordado tres veces en WCW. En las dos primeras unieron fuerzas como equipo y salieron derrotados y en la tercera se enfrentaron en parejas distintas, ganando The World’s Largest Athlete.

► Bret Hart se burló de The Big Show

«Me gustaban muchas de las luchas y la forma en que Bret Hart enfrentaba a luchadores más grandes. Aunque soy afortunado de haber trabajado con talentos increíbles a lo largo de mi carrera, luchadores de renombre, siento pena por no haber tenido una rivalidad con Bret Hart. Creo que, en el momento adecuado de mi carrera, habría sido una batalla épica y habría sido muy divertido, al menos para mí».

«Bret y yo en realidad discutimos la posibilidad de tener una lucha en algún momento. Esto fue después de su retiro. Estábamos viajando juntos en mi autobús de gira y le di el control remoto de la televisión porque yo iba a dormir. Entonces él dijo: ‘Oye, antes de que te vayas a dormir, quiero plantearte una idea’. Claro, pensé, es Bret Hart, así que escuché. Él dijo: ‘Tengo una idea sobre cómo tú y yo podríamos luchar’. En ese momento estaba preocupado por su salud, así que pregunté: ‘Bueno, ¿cómo podríamos luchar, Bret? No estás autorizado’. Él respondió: ‘Oh, estoy bastante seguro de que me autorizarían para lo que teníamos en mente, y tú eres muy seguro en el ring, eres muy bueno en lo que haces’.

«Luego explicó durante una hora cómo sería la lucha, cómo comenzaríamos el programa, y llegó al final donde yo tropezaba con la bandera de Canadá y él me ganaba con un una enredadera. Así que pasó una hora entera bromeando conmigo solo para mantenerme despierto. Le dije: ‘Bret, tienes suerte. Debería sacarte de mi autobús'».

