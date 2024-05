Bobby Lashley comenzó su primera etapa en TNA en 2009 después de dejar la WWE y pasar por México, Japón o Puerto Rico trabajando como independiente. Duró únicamente hasta 2010. Tampoco tuvo muchos combates. Podemos destacar cuando enfrentó a Rhino en una lucha de camilla o a Eric Young por el Campeonato Leyendas.

Cuando se fue no solo continuó luchando en la escena indie alrededor del mundo sino que se unió a la compañía de MMA Strikeforce. Más tarde también a Titan o Shark Fights. Antes de volver a la «Impact Zone» en 2014. Allí permanecería, llegando a ser Campeón Mundial, hasta su regreso a la WWE en 2018.

Bobby Lashley makes his TNA debut at the Lockdown 2009 PPV event. pic.twitter.com/OYrW3xVJCz — Rasslin' History 101 (@WrestlingIsKing) May 2, 2022

► Bobby Lashley era único para TNA

De aquella primera etapa de Lashley en TNA habla Jeff Jarrett en My World:

«Tenía su carrera como peleador en marcha. Y estábamos realmente emocionados de tenerlo con nosotros. Si mal no recuerdo, todo comenzó con Kurt [Angle], la relación. Pero creo que Dixie [Carter] y quienquiera que estuviera trabajando con Bobby — traté de recordarlo durante la investigación. Pero sí, me sentía eufórico de tenerlo con nosotros. Bobby es simplemente una persona única. Su experiencia militar, no solo su apariencia, sino también su carisma. Y creo que — ya sabes, esto fue en el ’09. Y aquí estamos 15 años después, y si comparas a Bobby entonces y ahora, no creo que veas muchas diferencias. ¿En qué año fue la lucha entre él y Umaga, el [combate en WrestleMania] con Trump? Siento que no pasó mucho tiempo desde entonces. Así que sí, en el ’06…

«Bobby en el mundo de la lucha, cumple con muchos requisitos para Spike. Estábamos encantados de tenerlo. Y también entendíamos que estaba en una posición única porque estaba en un entrenamiento real. Así que simplemente tendríamos que averiguar cómo navegar por esto. En este punto, no tenía interés en WWE. Y más o menos sabíamos que tendríamos que averiguarlo, y esto sería realmente un proceso paso a paso. Pero estábamos realmente emocionados de tenerlo.»