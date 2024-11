Bo Nickal confía en que derrotará rápidamente a Shara Magomedov

A Bo Nickal le gusta cómo se empareja con Shara Magomedov. Magomedov (15-0 MMA, 4-0 UFC) obtuvo su final más impresionante en el octágono hasta la fecha cuando noqueó a Armen Petrosyan con un doble revés en UFC 308 en octubre.

Nickal quedó impresionado con el final, pero piensa que “Bullet” es un estilo que le resulta fácil de igualar.

«Me gustaría pelear con él, pero no es una pelea difícil, y tendría que ir a Abu Dhabi. Tendría que ir a Arabia Saudita, lo cual… lo haría, pero creo que no es una pelea difícil.

“Además, la UFC probablemente no quiera eso ahora. Tal vez sí. Tal vez no les importe: ir a Arabia Saudita, hacer una revisión rápida, 90 segundos, dar por finalizado el día y regresar en avión”.

Sin embargo, basándose en la oposición de Magomedov en la UFC hasta el momento, el destacado luchador Nickal no los ve cruzarse.

“No lo sé. Sería divertido. Creo que seguirán poniéndolo contra pegadores, pero ya veremos”.

Nickal (6-0 MMA, 3-0 UFC) vuelve a la acción el 16 de noviembre cuando se enfrente a Paul Craig (17-8-1 MMA, 9-8-1 UFC) en una pelea de peso mediano en la cartelera principal de UFC 309 en el Madison Square Garden. Una vez más es un gran favorito en las apuestas, esta vez -1000 según DraftKings.