Blachowicz reta Adesanya a revancha en peso mediano

Después de que Israel Adesanya tuvo éxito en su revancha de MMA con Alex Pereira, Jan Blachowicz lo llamó para otra pelea.

Adesanya venía de apenas la segunda derrota de su carrera en MMA cuando buscó recuperar su título en una revancha inmediata contra Pereira. La única otra persona que obtuvo una victoria contra él en el octágono es Blachowicz, cuando el campeón de peso mediano intentó subir de peso y capturar el título de peso semipesado del entonces campeón de la división.

En última instancia, Israel Adesanya haría el trabajo contra Alex Pereira, finalizándolo por nocaut en el segundo round. Esta victoria lo convirtió en el único dos veces campeón indiscutible de peso mediano en la historia de UFC y consolidó su lugar como lo mejor que la división tiene para ofrecer.

Después de esta victoria, Jan Blachowicz, quien tiene marca de 1-1-1 desde que peleó contra Adesanya, recurrió a su Twitter después de UFC 287 para desafiar al campeón a una revancha. Solo que esta vez, bajaría a la división de “The Last Stylebender” e intentaría quitarle el título.

Congratulations on a successful rematch, @stylebender. If you want to try another one, you know where to find me. This time at middleweight for your belt. #UFC287

— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) April 9, 2023