En la década de los 90s e inicios de los 2000, Vince McMahon y Eric Bischoff fueron grandes rivales en las Guerras de los Miércoles por la Noche de WWE contra WCW. En realidad, el dueño de esta última era Ted Turner, pero The King of Controversy era quien tenía las riendas en lo relativo a la programación como productor ejecutivo. Al final, perdieron la disputa, pero durante muchos tiempo vencieron semana tras semana, no sin artimañas, como dar a conocer a los espectadores qué iba a ocurrir en Raw aprovechando que este programa entonces era grabado; aunque en ocasiones les salió mal, como cuando hicieron publicidad sin querer de que Mick Foley se coronaría como Campeón WWE contra The Rock.

► Vince McMahon no va más como creativo

Tantos años después, sin ninguna relación verdadera, ambos siguen conectados de alguna manera, uno estando dentro de la lucha libre como analista, podcaster y fanático, mientras que el otro es el presidente de la junta directiva de TKO Group Holdings, la compañía nacida de la fusión de WWE y UFC. Y hoy los unimos nuevamente en SÚPER LUCHAS haciéndonos eco de las recientes palabras de Bischoff sobre McMahon en Strictly Business. En esta ocasión, el exWCW -también trabajó en WWE como Gerente General de SmackDown- valora el hecho de que Ari Emanuel, CEO de Endeavor, apartara a The Chairman del puesto de director creativo de la empresa luchística en favor de Triple H.

«Creo que lo que hizo Ari fue inteligente. Creo que era el momento adecuado. Creo que Paul Levesque merece ser esa persona y ser responsable, pero junto con ser responsable, debes tener control. No puedes responsabilizar a alguien sin darle control… Creo que lo que hizo Ari es lo que cualquier CEO o líder debería hacer, que es poner a las personas más capacitadas en roles en los que puedan optimizar su desempeño.»

«El hecho de que aplauda la decisión no significa que tenga menos que un tremendo respeto por lo que Vince McMahon ha logrado en los últimos 40 años.»

