Kofi Kingston y Xavier Woods están lidiando contra Imperium (Gunther, Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci). De momento, sin Big E. Durante el Raw de esta semana, los dos salvaron a Jey Uso y el próximo lunes tendremos un combate de tercias en el programa de la marca roja. Mientras, el fortachón sigue lejos de las cuerdas y sin una fecha de retorno conocida. Hace unos días decía que no quiere terminar en una silla de ruedas y no está realmente claro si algún día va a volver a luchar.

► Big E imagina volver a WWE

Lo cual no quiere decir que no sueñe con ello o que no le parezca divertido pensar en unirse a sus amigos contra el Campeón Intercontinental y los suyos, como señala en The Sarah O’Connell Show. Claramente, Big E estaría luchando de poder hacerlo. E incluso aunque tuviera el alta competitiva, sería comprensible que tuviera temor. Les pasa a todos los deportistas. Y uno acaba comprendiendo que trabajos hay muchos pero salud solo una.

«Esa es una decisión difícil (cuál es su lucha soñadA). Ahora hay tanto talento increíble, y el roster ha cambiado incluso desde los dos años que estuve fuera. Creo que probablemente algo como un combate de seis hombres, un combate de tríos, para volver a hacerlo con Kofi y Woods. Esa sería la mejor manera de cerrar las cosas. Han sido una parte fundamental de mi carrera. Sabes qué, es un gran combate. Imperium está logrando grandes cosas. Creo que hay mucho interés.

«Gunther ha sido increíble, ha tenido un recorrido increíble. Obviamente, han estado en disputas con Imperium, así que volver para un combate así sería importante. Pero sinceramente, cualquier combate de seis hombres con los hermanos, con mis compañeros, sería algo que significaría mucho para mí. [Enfrentarme a Imperium] sería divertido. Es un contraste interesante de estilos. Ellos son tan estoicos y austeros, y nosotros somos todo lo contrario. Así que sí, sería divertido«.