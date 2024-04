Big E apoyará a Cody Rhodes en WrestleMania 40

Todos no sería correcto decir porque Roman Reigns tiene muchos fanáticos pero muchos miembro del Universo WWE -¿cuántos de nuestros lectores en SÚPER LUCHAS sí y cuántos no?- estarán apoyando a Cody Rhodes para que gane el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40. También para que él y Seth Rollins derroten a «The Tribal Chief» y The Rock en la Noche 1.

► Big E apoya a Cody Rhodes

Entre ellos, también se encuentran seguro muchos de sus compañeros de vestidor, como es el caso de Big E. El integrante del New Day no puede luchar desde marzo de 2022 pero no se ha apartado de la compañía demasiado y estará atento a lo que suceda en el gran evento para animar al «American Nightmare»; también porque Kofi Kingston y Xavier Woods buscarán el Campeonato Indiscutible de Parejas.

«Voy a decir Cody. Por lo que ha logrado fuera del ring, la manera en que representa a la empresa y a sí mismo, merece esta oportunidad. Estoy apoyándolo, y ha sido increíble. Con Cody, The Rock, Roman y Seth, la forma en que todas las historias se han entrelazado ha sido hermosa. Estoy ansioso por ver WrestleMania, y estoy apoyando a Cody«.

► El menú de WrestleMania 40

NOCHE 1

NOCHE 2