Bianca Belair: “Aún soy bastante nueva en la WWE“

Bianca Belair es la campeona de la WWE de raza negra más longeva de todos los tiempos. Aprovechando la reciente confirmación de este hito en la carrera de la luchadora, uno más, sin desmerecerlo, pues cada uno tiene un gran valor, recientemente estuvo valorando su pasado, su presente y su futuro en la compañía mientras hablaba en The Whole Story Podcast. Para contextualizar, en lo relativo al éxito que ha tenido en tan poco tiempo, la ‘EST’ comenzó su vida luchística en 2016 como Superestrella sin experiencia previa, pasó cuatro años en NXT convirtiéndose en uno de los nombres más importantes, y finalmente fue ascendida al elenco principal, donde, en solo tres años, ha sido Campeona SmackDown durante 133 días y Campeona Raw durante 347 y contando.

> Bianca Belair, mucho éxito muy rápido

“Significa todo para mí. Siento que todavía soy bastante nueva en esto. Sé que he tenido mucho éxito muy rápidamente, pero solo he estado en el elenco principal durante tres años. Entonces, saber que actualmente soy la campeón negra con el reinado más largo en la historia de la WWE, es algo realmente difícil de expresar con palabras. Es un honor, me hace sentir que estoy haciendo algo bien, y realmente pone, no presión, sino importancia sobre cuán grande es este momento, y que no se trata solo de mí. Creo que eso es lo que más me gusta de esto, es que siento que no se trata solo de mí. Añade un por qué a lo que estoy haciendo. Es representación, es inspirar a otros.

“Algo que me quedó grabado es lo que mi esposo me dijo cuando hablábamos de WrestleMania 37, cuando yo era una de las primeras mujeres negras en el evento principal de WrestleMania, mi esposo, creo que acababa de cumplir 30 años, y decía: ‘Tengo 30 años y esta es la primera vez que vemos esto’. Mi hijastra, creo que tenía alrededor de ocho o nueve años en ese momento, dijo: ‘Tiene ocho años y lo vio en ocho años, así que imagina cómo la va a impactar, verlo a una edad tan joven‘. Eso realmente me quedó grabado, sabiendo que, donde está WWE en este momento, es un momento increíble en el que están sucediendo estos momentos sin precedentes, y yo puedo hacer que mi título reine sea algo más grande que yo, y pueda inspirar a las personas y hacerles saber que [si] quieres hacer algo, lo persigues y sigues haciéndolo todo el tiempo que puedas, así es como yo estoy montando esta ola. Espero hacerlo bien. Quiero ser representación, quiero ser una inspiración, y realmente quiero que mi reinado del título sea más que solo sobre mí, y en eso se está convirtiendo, y creo que eso es especial“.

