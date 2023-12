Beneil Dariush contempla su futuro tras derrota en UFC Austin

El destacado peso ligero de UFC Beneil Dariush se encuentra en un dilema después de derrotas consecutivas. Dariush (22-6-1 MMA, 16-6-1 UFC) sufrió un nocaut en el primer asalto ante Arman Tsarukyan en el cartel principal de UFC en ESPN 52 hace menos de dos semanas para su segunda derrota consecutiva por nocaut.

Antes del derrape, Dariush estaba en la cúspide de una oportunidad por el título después de acumular una racha ganadora de ocho peleas.

Aunque sus derrotas se produjeron ante la competencia de primer nivel en Tsarukyan y el ex campeón Charles Oliveira, Dariush se encuentra en medio de una batalla mental mientras intenta descubrir qué sigue y si aún puede competir con los mejores.

«Tengo que ser honesto con ustedes: la última vez que estuve aquí, fue tal vez en 2017 o 2018, sufrí derrotas consecutivas. Y mi objetivo en este juego es ser lo mejor que pueda ser. Y solo recuerdo haber pasado mucho tiempo en oración y tratando de averiguar si ya había terminado en ese entonces. Y estoy en el mismo lugar ahora mismo. Sólo estoy tratando de decidir si sigo adelante o ya terminé el trato. Porque no estoy tratando de ser un peleador 50-50 o incluso un peleador top 10. Estoy intentando ser el número uno del mundo. Quiero ser el mejor y no me voy a conformar con menos que eso.

“Entonces, sí, supongo que así es como lo afronto. Vuelvo a la oración y veo lo que el Señor me muestra. La última vez, tuve muchos problemas físicos con mi cuello y simplemente dije que los resolvería y luego volvería al octágono y vería cómo iba. Y eso hice. Tuve un gran cambio en mi desempeño. Pasé de tener un 0-3 a un 8-0. Y así, el cuello marcó una gran diferencia. Pero esta vez no tengo ningún problema de salud. Mi cuello está bastante bien en general. No tengo ningún problema con eso. Así que estoy en una situación diferente a la de entonces”.

Dariush mencionó nombres como Dan Hooker y Benoit Saint-Denis como posibles próximos oponentes, que considera enfrentamientos que lo entusiasman.

«Sólo quiero saber si todavía lo tengo. Eso es lo más importante. Porque una cosa es entrar a la sala de entrenamiento y desempeñarse muy bien, y otra cosa es entrar en ese octágono y desempeñarse realmente bien. Y si no lo tengo, necesito saberlo para así encontrar la manera de poner mi energía en otra cosa y seguir adelante, porque de nada sirve si no puedo ser el mejor”.