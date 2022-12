Ben Askren: Paddy Pimblett no ganó la pelea pero…

El ex campeón de Bellator y ONE Championship Ben Askren ha elogiado a Paddy Pimblett por su entrevista en el octágono en UFC 282.

Durante una reciente entrevista con Daniel Cormier en el canal de YouTube del comentarista de UFC, el ex peso wélter de UFC Ben Askren dio su opinión sobre la cuarta salida de Pimblett dentro del octágono.

«Paddy ‘The Baddy’, no ganó esa pelea. Pero me encantó lo que hizo«, dijo Askren. «Cuando cogió el micrófono, dijo: ‘¡Ni siquiera estuvo cerca! No estuvo cerca’. Todo el mundo decía: ‘Es imposible que tenga razón’. Pero a mí me encantó. Es la forma en que lo vendió. Creo que puedes confundir a los fans. Algunos fans no son tan educados»

«Creo que hay dos maneras de hacerlo. Puedes ser muy sincero: ‘Vaya, no pensaba que iba a ganar, me quedé de piedra’, o puedes decir: ‘Seguro que he ganado’. En cualquier punto intermedio, creo que pierdes seguidores», añadió Askren. «Él tiene ese pequeño (Conor) McGregor tipo uber cocky, así que creo que funcionó. Creo que eso es lo que habría hecho el primer McGregor«.

La entrevista posterior a la pelea ciertamente continuó una muestra de inmensa confianza que ha sido evidente desde que Pimblett firmó con la UFC en 2021. Con eso en mente, «The Baddy» probablemente no dejará que la percepción pública afecte su frecuente afirmación de estar destinado al éxito del campeonato más adelante.