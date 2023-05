Becky Lynch vs. Trish Stratus confirmada en Night of Champions

Después de semanas de palabras, insultos y retos, finalmente se confirmó la lucha entre Becky Lynch y Trish Stratus en Night of Champions.

En el episodio de esta semana de RAW, se firmó oficialmente el contrato para el esperado combate entre The Man y The Stratusfaction. Becky Lynch no dudó en tomar la iniciativa y rápidamente colocó su firma en el documento, sin esperar a su oponente.

► Intercambio de insultos entre Becky Lynch y Trish Stratus

Trish Stratus, por su parte, hizo una entrada triunfal para burlarse tanto de los fanáticos como de su rival de este próximo sábado.

“La razón por la que tienes esta y otras firmas de contrato es porque Lita y yo cambiamos este negocio, para que tú dejaras tu horrible trabajo en tu restaurante en Irlanda”, expresó Stratus mientras firmaba el acuerdo.

Becky Lynch no se quedó callada y respondió a las palabras de su oponente con determinación.

“Tienes miedo de que la historia te borre del mapa. Lo único de lo que estoy agradecida contigo es de no ser tú. Te daré una derrota más humillante que ladrar como un perro a gatas“, afirmó Lynch.

WWE Night of Champions 2023, se llevará a cabo el sábado 27 de mayo en el Jeddah Superdome en Arabia Saudí. En este evento se pondrán en juego varios de los títulos de la empresa.