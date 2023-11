Becky Lynch participará en un evento benéfico de celebridades

Las superestrellas de la WWE tienen muchas oportunidades y no es raro ver a alguien del elenco de la WWE aparecer en un entorno convencional diferente, y no nos referimos al cine, en donde The Rock, Batista y John Cena se han convertido en grandes protagonistas, sino también en otros tipos de actividades y eventos de gran alcance mediático.

► Becky Lynch concursará en Celebrity Jeopardy

Una de las Superestrellas más reconocidas de la actualidad, Becky Lynch está programada para participar en el episodio de Celebrity Jeopardy de esta semana para apoyar una causa benéfica. La ex campeona aparecerá en el programa de este miércoles, contribuyendo a los esfuerzos de recaudación de fondos para la V Fundación para la Investigación del Cáncer.

Becky Lynch tendrá bastantes competidores en su contra. The Man compartirá escenario con Rachel Dratch y Macaulay Culkin, cada uno representando a una organización benéfica. Al respecto, la Superestrella de Monday Night Raw compartió una publicación en sus redes sociales para promocionar su participación en el evento de esta semana.

«¡Esta noche competiré para recaudar dinero para The V Foundation (que apoya a Connor’s Cure) durante #CelebrityJeopardy! ¡Mírame competir junto a Macaulay Culkin y Rachel Dratch para tener la oportunidad de ganar 1 millón de dólares!»

Becky Lynch luego envió otra publicación con una pequeña corrección en el día, aclarando que el programa es este miércoles y no el día de hoy. A pesar de que culpó al reciente cambio de hora en los Estados Unidos, también pudo haberse confundido teniendo en cuenta que esta noche podría aparecer en RAW.

Jeopardy es un programa tiene muchos fanáticos que miran todas las semanas y es posible que conozcan a Becky Lynch a través de esta aparición, que buscará a apoyar a Connor’s Cure, que es bastante conocido en el Universo WWE por el impulso que esta compañía le ha dado en los últimos años.