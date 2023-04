Bayley lanza una queja contra la WWE

WWE se prepara para una nueva gira, en esta ocasión sus Superestrellas se van hacia el viejo continente, donde llevará a cabo varios espectáculos no televisados. En esta ocasión, estarán en el Reino Unido entre el miércoles y viernes, lo cual implica que se perderán la primera noche del Draft que se llevará a cabo en SmackDown.

► Bayley no consta en el afiche promocional de la gira europea de WWE

Bayley reaccionó al anuncio de la gira europea de WWE publicando un video de Damage CTRL y burlándose del hecho de que no fueron considerados en la publicidad de WWE para su último espectáculo en el Madison Square Garden. Además, ni Bayley, ni Dakota Kai ni Iyo Sky están en el afiche promocional de los próximos WWE Live, aunque eso no implica que no vayan a viajar al viejo continente.

If you wanted to sell tickets, why didn’t you just ask https://t.co/Wwf3c0tTGz pic.twitter.com/SaLxoIIYsc — Bayley (@itsBayleyWWE) April 24, 2023

“Si querías vender boletos, ¿por qué no lo preguntaste?”.

La queja no quedó allí para la ex Campeona SmackDown, ya que momentos después volvió a escribir otro mensaje de frustración, haciendo referencia al hecho de que la están ignorando, aunque en esta ocasión no fue clara respecto a qué situación.

DO I HAVE A SIGN ON MY FOREHEAD THAT SAYS ‘IGNORE ME’?!???!!!!?!? — Bayley (@itsBayleyWWE) April 24, 2023

“¿TENGO UN LETRERO EN LA FRENTE QUE DICE ‘IGNORAME’?!???!!!!?!?”

Quien sí respondió a la última publicación de Bayley fue Carmella, quien ha estado ausente de la programación regular, pero que aprovechó el tiempo para bromear con su compañera.

“Ignórame”

Damage CTRL está en medio de un rumor de una posible separación, aunque no hay nada concreto por el momento; no obstante, es Iyo Sky y no Bayley, la que tiene una oportunidad titular pendiente, con lo cual la líder del grupo estaría perdiendo cierto protagonismo.