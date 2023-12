Bayley cerró el 2023 con una racha negativa a su haber

A lo largo del año, Bayley ha sido un miembro destacado del grupo Damage CTRL en Friday Night SmackDown y ha sido clave para que Iyo Sky se mantenga como Campeona WWE tras ganar el título en SummerSlam 2023. Sin embargo, a nivel individual los resultados no le favorecen mucho, e incluso en algunas ocasiones ha sido blanco de críticas de sus compañeras de equipo, quienes parecen no despegar como tales, pese a las adiciones de Kairi Sane y Asuka durante el mes pasado.

► Bayley lleva casi cuatro años sin ganar fuera de TV

La relación de Bayley con sus compañeros de Damage CTRL se ha deteriorado, particularmente después de la incorporación de Kairi Sane y Asuka. Incluso entonces, Bayley ha estado tratando de hacer todo lo que pueda por el grupo; no obstante, fuera de las pantallas la historia de la ex Campeona SmackDown es nada alentadora.

Según Cagematch, la última victoria de Bayley en un evento en vivo no televisado de la WWE tuvo lugar el 1 de marzo de 2020, donde derrotó a Lacey Evans, cuando todavía era la Campeona SmackDown (y defendió el título en aquel encuentro). Desde entonces aún no ha ganado un combate en un evento no televisado y este fin de año cumplirá 45 meses. Esta racha de casi 4 años continuó en el evento en vivo de la WWE del 27 de diciembre de 2023 en Boston, donde volvió a caer derrotada junto a Iyo Sky en una lucha por equipos contra Bianca Belair y Shotzi, sumando ya 69 derrotas de manera consecutiva.

En televisión, la situación es un poco distinta, ya que allí sí ha podido ganar uno que otro combate, pero su porcentaje de victorias en este 2023 es realmente bajo. Su última victoria fue el 24 de noviembre de este año (un día antes de Survivor Series) en SmackDown, cuando hizo equipo con Asuka para derrotar a Charlotte Flair y Becky Lynch. Pese a ello, la ex Campeona SmackDown acabó firmando un nuevo contrato con WWE recientemente, sabiendo la compañía de la gran valía que esta luchadora aporta.